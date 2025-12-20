A- A+

La Liga Real Madrid x Sevilla: veja onde assistir e as prováveis escalações Confronto recebe duelo decisivo pela 17ª rodada de La Liga

O Real Madrid recebe o Sevilla neste sábado (20), às 17h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, pela sequência da 17ª rodada de La Liga. O duelo coloca frente a frente duas equipes pressionadas por resultados e desempenho na temporada.

Momento das equipes

Os merengues chegam embalados por duas vitórias consecutivas, mas ainda convivem com questionamentos sobre o trabalho do técnico Xabi Alonso. No meio da semana, apesar da classificação na Copa do Rei, o Real sofreu para eliminar o Talavera, resultado que manteve o tom crítico da imprensa espanhola.

Já o Sevilla vive uma fase de irregularidade, alternando vitórias e derrotas nas últimas rodadas. A equipe andaluza vem de eliminação na Copa do Rei para o Alavés e busca reabilitação fora de casa para ganhar fôlego na tabela da competição nacional.

Onde assistir

A partida entre Real Madrid e Sevilla terá transmissão ao vivo pelo Disney+.

Desfalques e prováveis escalações

O Real Madrid segue com problemas no departamento médico. Éder Militão, Carvajal, Alexander-Arnold e Mendy estão lesionados. Endrick e Carreras cumprem suspensão, enquanto Camavinga é dúvida.

Provável escalação do Real Madrid:

Courtois; Valverde, Huijsen, Rüdiger e Fran García; Tchouaméni, Arda Güler e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Vinicius Jr.

O Sevilla também tem baixas importantes. Azpilicueta, Nyland, Nianzou, Suazo e Vargas estão fora, enquanto Kike Salas e Marcão ainda são dúvidas.

Provável escalação do Sevilla:

Vlachodimos; Carmona, Cardoso, Gudelj, Castrín e Oso; Agoumé, Mendy e Sow; Peque e Isaac Romero.

Serviço

Real Madrid x Sevilla

La Liga - 17ª rodada

Data: Sábado, (20)

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu

Transmissão: Disney+

