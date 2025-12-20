Real Madrid x Sevilla: veja onde assistir e as prováveis escalações
Confronto recebe duelo decisivo pela 17ª rodada de La Liga
O Real Madrid recebe o Sevilla neste sábado (20), às 17h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, pela sequência da 17ª rodada de La Liga. O duelo coloca frente a frente duas equipes pressionadas por resultados e desempenho na temporada.
Momento das equipes
Os merengues chegam embalados por duas vitórias consecutivas, mas ainda convivem com questionamentos sobre o trabalho do técnico Xabi Alonso. No meio da semana, apesar da classificação na Copa do Rei, o Real sofreu para eliminar o Talavera, resultado que manteve o tom crítico da imprensa espanhola.
Já o Sevilla vive uma fase de irregularidade, alternando vitórias e derrotas nas últimas rodadas. A equipe andaluza vem de eliminação na Copa do Rei para o Alavés e busca reabilitação fora de casa para ganhar fôlego na tabela da competição nacional.
Onde assistir
A partida entre Real Madrid e Sevilla terá transmissão ao vivo pelo Disney+.
Desfalques e prováveis escalações
O Real Madrid segue com problemas no departamento médico. Éder Militão, Carvajal, Alexander-Arnold e Mendy estão lesionados. Endrick e Carreras cumprem suspensão, enquanto Camavinga é dúvida.
Provável escalação do Real Madrid:
Courtois; Valverde, Huijsen, Rüdiger e Fran García; Tchouaméni, Arda Güler e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Vinicius Jr.
O Sevilla também tem baixas importantes. Azpilicueta, Nyland, Nianzou, Suazo e Vargas estão fora, enquanto Kike Salas e Marcão ainda são dúvidas.
Provável escalação do Sevilla:
Vlachodimos; Carmona, Cardoso, Gudelj, Castrín e Oso; Agoumé, Mendy e Sow; Peque e Isaac Romero.
Serviço
Real Madrid x Sevilla
La Liga - 17ª rodada
Data: Sábado, (20)
Horário: 17h (de Brasília)
Local: Estádio Santiago Bernabéu
Transmissão: Disney+