Vini Jr. marca e Real goleia o Monaco; Jesus brilha em vitória do Arsenal na Champions
Com o resultado, o time merengue chegou aos 15 pontos e ocupa a terceira colocação da tabela, atrás apenas do Bayern de Munique
O Real Madrid teve uma atuação de gala nesta terça-feira e goleou o Monaco por 6 a 1 no Santiago Bernabéu, pela sétima rodada da fase de liga da Champions League. Em noite inspirada do setor ofensivo, Vinicius Junior voltou a balançar as redes e contou com o respaldo do técnico Arbeloa, enquanto Mbappé foi o grande destaque da partida, com dois gols marcados.
Com o resultado, o time merengue chegou aos 15 pontos e ocupa a terceira colocação da tabela, atrás apenas do Bayern de Munique, que também soma 15, e do Arsenal, líder isolado com 21 pontos e 100% de aproveitamento. O Monaco, por sua vez, estacionou nos nove pontos e aparece apenas na 20ª posição.
Apesar de os números do primeiro tempo sugerirem equilíbrio, o domínio do Real foi evidente desde os minutos iniciais. A equipe espanhola controlou o jogo com intensidade, pressionou alto e construiu vantagem ainda antes do intervalo com jogadas coletivas de alto nível técnico.
Aos quatro minutos, Valverde iniciou e concluiu uma bela troca de passes ao receber de Mastantuono e servir Mbappé, que bateu de primeira para abrir o placar. Aos 25, o Bernabéu voltou a explodir em uma jogada de manual: Camavinga deu passe de letra, Güler tocou de primeira e Vinicius cruzou de trivela para Mbappé empurrar para o gol.
Na segunda etapa, o Real transformou a vitória em goleada. Logo aos cinco, Mbappé encontrou Vinicius, que fez o pivô e deixou Mastantuono em condições de finalizar de primeira. Pouco depois, Vini cruzou pela esquerda e viu Kehrer marcar contra. Aos 17, o brasileiro protagonizou o lance mais bonito da noite ao driblar a marcação e acertar o ângulo.
Mesmo após erro isolado na saída de bola, o time manteve o controle e fechou a conta com Bellingham, após passe preciso de Valverde.
ARSENAL SEGUE 100%
O Arsenal manteve a campanha perfeita ao vencer a Inter de Milão por 3 a 1, no Giuseppe Meazza. Recuperado de lesão, Gabriel Jesus foi decisivo ao marcar dois gols e liderar mais uma atuação segura da equipe inglesa.
O time de Mikel Arteta começou pressionando e abriu o placar cedo, aos nove minutos, após triangulação que terminou com Jesus se antecipando à zaga. A Inter reagiu rapidamente em contra-ataque, com Sucic empatando de fora da área, mas o domínio inglês voltou a prevalecer.
Ainda no primeiro tempo, Saka cobrou escanteio fechado, Trossard desviou e Gabriel Jesus apareceu novamente para recolocar o Arsenal em vantagem. Na etapa final, os italianos tentaram reagir, chegaram perto do empate em finalização de Esposito, mas viram Gyökeres marcar aos 39 e selar o triunfo dos londrinos.
PSG PERDE DO SPORTING
Também nesta terça-feira, o Sporting venceu o Paris Saint-Germain por 2 a 1 no estádio José Alvalade. Com o resultado, os portugueses chegaram aos 13 pontos e assumiram a sexta colocação da Champions League, mesma pontuação do PSG, que caiu para o quinto lugar.
Os gols da partida saíram no segundo tempo. Aos 28 minutos, Luis Suárez aproveitou sobra dentro da área após escanteio afastado pela defesa francesa e finalizou cruzado para abrir o placar. Pouco depois, aos 33, o PSG reagiu com Kvaratskhelia, que recebeu pela esquerda, cortou para dentro e acertou um belo chute no ângulo de Rui Silva.
Quando o empate parecia definido, o Sporting voltou a balançar as redes nos acréscimos. Luis Suárez apareceu novamente para marcar o segundo gol, garantir a virada por 2 a 1 e confirmar a vitória portuguesa diante do atual campeão europeu.
Confira os jogos desta terça-feira:
Kairat Almaty 1 x 4 Club Brugge
Bodo/Glimt 3 x 1 Manchester City
Copenhagen 1 x 1 Napoli
Inter de Milão 1 x 3 Arsenal
Olympiacos 2 x 0 Bayer Leverkusen
Real Madrid 6 x 1 Monaco
Sporting 2 x 1 PSG
Tottenham 2 x 0 Borussia Dortmund
Villarreal 1 x 1 Ajax