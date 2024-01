A- A+

Futebol Espanhol Real Sociedad arranca empate nos acréscimos com Alavés no Espanhol Tropeço da Real Sociedad complica situação na briga por uma vaga na Champions

A Real Sociedad arrancou um empate em 1x1 com gol nos acréscimos com o Alavés nesta terça-feira (2), pela 19ª nona rodada do Campeonato Espanhol.

Com o goleiro da Real, Alex Remiro, expulso aos 36 minutos de jogo após um inexplicável toque de mão fora da área, o técnico Imanol Alguacil teve que substituir o atacante português André Silva pelo jovem goleiro reserva Unai Marrero, de 22 anos.

Remiro está fora do clássico contra o Athletic Bilbao no dia 13 de janeiro, jogo que terá tensão redobrada, já que as duas equipes lutam por vaga nas copas europeias.

Apesar da boa atuação de Marrero, o Alavés abriu o placar no segundo tempo com Luis Roja (76') cobrando pênalti, assinalado após Mikel Merino cometer falta sobre Ander Guevara dentro da área.

Perto do final do tempo regulamentar, o árbitro marcou outra penalidade máxima, dessa vez a favor da Real Sociedad, mas a intervenção do VAR corrigiu a decisão.

O empate acabou saindo acréscimos. Depois de duas chances de perigo com Takefusa Kubo (90'+3) e Umar Sadiq (90'+5), Martín Zubimendi aproveitou bola mal afastada pela defesa do Alavés para marcar (90'+7).

Depois de três empates consecutivos no Espanhol, a Real Sociedad é a sexta colocada na tabela com 32 pontos, três a menos que o Athletic (5º) e a seis do Barcelona, que fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Por sua vez, o Alavés é o 15º com 17 pontos, quatro de vantagem sobre o Celta de Vigo (18º), primeiro time da zona de rebaixamento.

No outro jogo disputado nesta terça-feira, Sergio Camello (45'+1 e 47') marcou os gols da vitória por 2x0 do Rayo Vallecano fora de casa sobre o Getafe, que terminou com nove jogadores após as expulsões de Juanmi Latasa (40') e Mason Greenwood (50').

