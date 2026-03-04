A- A+

Futebol Espanhol Real Sociedad elimina Bilbao e vai à final da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid Finalíssima será definida no dia 18 de abril

Depois de vencer o Athletic Bilbao no jogo de ida da semifinal como visitante por 1 a 0, a Real Sociedad repetiu o placar jogando em casa nesta quarta-feira (4) e se classificou para a decisão da Copa do Rei da Espanha.

O adversário do time de San Sebastián na final do dia 18 de abril, em Sevilha, será o Atlético de Madrid, que na terça-feira eliminou o Barcelona.

A Real Sociedad tem dois títulos da Copa do Rei em sua história (1987 e 2020).

O primeiro foi derrotando o Atlético nos pênaltis e o segundo foi em uma final adiada para 2021 por conta da pandemia de covid-19, com a equipe superando justamente o Athletic Bilbao por 1 a 0 com um gol de pênalti de Mikel Oyarzabal, que também da marca dos 11 metros decidiu o confronto desta quarta-feira na reta final do segundo tempo (87')

A Real Sociedad, portanto, buscará seu terceiro título da Copa do Rei contra um Atlético de Madrid que já levantou o troféu 10 vezes, embora sua última vitória date de 2013.

"Jogo a jogo, passo a passo, e chegaremos à final. Essa é a nossa abordagem e continuaremos assim", prometeu o técnico da Real Sociedad, o americano Pellegrino Matarazzo.

O Bilbao, segundo maior vencedor da competição (24 títulos, o último em 2024), fica fora de seu torneio favorito e, depois de ter caído na primeira fase da Liga dos Campeões, tem apenas o Campeonato Espanhol a disputar até o final da temporada.

Nesse torneio, Real Sociedad e Athletic estão empatados com 35 pontos, ocupando a oitava e a nona posições, respectivamente, e atualmente fora da zona de classificação para competições europeias.

- Duelo equilibrado -

A partida desta quarta-feira na Reale Arena foi tensa e emocionante praticamente até o final.

A Real Sociedad tomou a iniciativa no primeiro tempo e as chances foram surgindo, mas quase sempre paravam nas mãos do goleiro Álex Padilla, titular no lugar de Unai Simón.

Padilla afastou uma bola muito perigosa aos 13 minutos, cruzada por Carlos Soler, e a equipe da casa quase abriu o placar com Guedes (33') e Soler (35').

Depois do intervalo, o Bilbao, ainda sem sua estrela Nico Williams, não conseguiu balançar as redes, até que a Real Sociedad pôde respirar aliviada quando Oyarzabal decidiu o confronto nos minutos finais.

"A Real Sociedad jogou melhor que o Athletic. Venceu lá em Bilbao e agora aqui. Nos faltou mais chances, um pouco mais de planejamento", admitiu o técnico do Athletic Bilbao, Ernesto Valverde.

