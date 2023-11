Real Sociedad vence e elimina Benfica em seu grupo na Champions

Graças a um início de jogo fulminante, a Real Sociedad venceu o Benfica em casa por 3 a 1 nesta quarta-feira (8), pela quarta rodada do Grupo D da Liga dos Campeões, um resultado que elimina os portugueses e deixa os espanhóis com um pé nas oitavas de final.

Mikel Merino (6'), Mikel Oyarzabal (11') e Ander Barrenetxea (21') construíram a vitória da Real nos primeiros minutos. Rafa Silva (49') descontou no início do segundo tempo para os 'Encarnados', mas a reação parou por aí.

O jogo também foi marcado por brigas entre as torcidas das duas equipes. Antes de a bola rolar, houve confrontos entre torcedores de Real Sociedad e Benfica, com lançamento de cadeiras e sinalizadores.

Durante o segundo tempo, houve mais tensão nas arquibancadas quando benfiquistas lançaram rojões em direção à torcida local.

Líder da chave com 10 pontos em 12 possíveis, a Real Sociedad confirmará a classificação para o mata-mata da Champions pela primeira vez desde a temporada 2003/2004 se a Inter de Milão (2ª, sete pontos) vencer o RB Salzburg (3º, 3 pontos) também nesta quarta-feira, na Áustria.

O Benfica, lanterna com quatro derrotas em quatro rodadas, já não tem mais chances de avançar às oitavas. Um grande fracasso para um time tradicional do futebol europeu, que na temporada passada chegou às quartas de final da competição.

