CHAMPIONS LEAGUE Real x Chelsea e Milan x Napoli; saiba onde assistir aos jogos da Champions desta quarta-feira (12) Com 23 títulos envolvidos, partidas fecham a primeira janela das quartas da Liga dos Campeões

Com os dois maiores vencedores da Liga dos Campeões em campo nesta quarta-feira (12), o Real Madrid, dono de 14 taças, recebe o Chelsea no Santiago Bernabéu, enquanto que o Milan, sete vezes campeão, encara a sensação da temporada, o Napoli, no San Siro. Ambas partidas começam às 16h e encerram a primeira semana dos jogos das quartas de finais da competição européia.

- Tira-teima -

Campeão cinco vezes nos últimos dez anos e atual detentor da taça da Champions, o Real Madrid busca mais uma vez retificar o rótulo de Rei da Europa. Obstinados quando o assunto é Liga dos Campeões, os Galácticos surgem mais uma vez como um dos favoritos ao título.

Por outro lado, igualmente persistentes, o Chelsea lutou muito para conquistar o primeiro título da Champions, conviveram com muitas decepções até conquistar o campeonato em 2012, feito que mudou o patamar do clube de Stramford Bridge.

Nas duas últimas edições da Champions League, o campeão do torneio saiu do vencedor entre eles. Em 2020/2021, o Chelsea eliminou os Madrilenhos nas semifinais, por 3x1 no placar agregado. Já em 2021/2022, o Real derrotou os Blues também nas quartas de final, por 5x4, num confronto que foi necessário ir até a prorrogação.

Na fase anterior da atual edição, o Real Madrid eliminou com bastante autoridade a equipe do Liverpool, inclusive, goleando na primeira partida em Anfield. Por outro lado, depois de perder na Alemanha, o Chelsea conseguiu reverter a desvantagem em casa e eliminou o Borussia Dortmund.

- Confronto doméstico -

Acostumados a se enfrentarem em competições locais na Itália, pela primeira vez na história, Milan e Napoli se encontrarão em um torneio continental. Recentemente, pelo Campeonato Italiano, os Milanistas golearam a equipe napolitana, por 4 x 0, no Diego Maradona.

Equipe sensação da temporada e já virtual campeão italiano, o Napoli terá desfalques de peso para o jogo de ida da Champions. Artilheiro da temporada na Itália, Victor Osimhen está lesionado com um problema no adutor. O substituto natural para o nigeriano, o argentino Giovanni Simeone também está fora da partida por uma lesão na coxa. Já pelo lado Rossonero, o astro Zlatan Ibrahimovic não está inscrito na competição continental.

Onde assisitir:

Milan x Napoli - TNT Sports/HBO Max

Real Madrid x Chelsea - HBO Max

Horário: 16h

