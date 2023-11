A- A+

Brasileirão Rebaixado para a série B, América-MG anuncia demissão do técnico Fabián Bustos O coelho anunciou a destituição do argentino após a derrota contra o Coritiba por 3 a 0 nesta última quarta-feira (8), selando o destino da equipe mineira

O América-MG anunciou, nesta quinta-feira (9), a demissão do técnico argentino Fabián Bustos após ser rebaixado na Série A do Campeonato Brasileiro. A decisão veio um dia após a derrota para o Coritiba, que selou matematicamente o rebaixamento com cinco rodadas de antecedência.

O América Futebol Clube comunica a saída do técnico Fabián Bustos nesta quinta-feira.



Além do treinador argentino, três profissionais do staff que vieram com ele deixam o Coelho: Edgardo Adinolfi (auxiliar), Marcos Conenna (preparador físico) e Jonathan Adrián (analista de… pic.twitter.com/M1r7dsaQIv — América FC (@AmericaFC1912) November 9, 2023

Bustos comandou o clube por apenas 18 jogos, somando duas vitórias, cinco empates e 11 derrotas. Além do treinador, três membros da comissão também deixam o clube. O auxiliar Diogo Giacomini assumirá o comando na próxima partida contra o Vasco. O Coelho encerra uma sequência na permanência da elite do futebol brasileiro, que vem desde 2021.



