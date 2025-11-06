Rebaixamento do Sport pode ser decretado diante do Atlético-MG; entenda cenário

A- A+

O rebaixamento do Sport à Série B do Campeonato Brasileiro está cada vez mais perto de ser concretizado. Depois de mais uma derrota na Série A, o Rubro-negro fechou a 32ª rodada com 17 pontos, em último lugar. São 17 pontos atrás do Vitória, em 16º e primeiro time fora da zona da degola. O Leão pode cair matematicamente amanhã, quando recebe o Atlético-MG, às 16h, na Ilha do Retiro.

Enquanto a maioria dos times do campeonato tem apenas seis jogos a serem feitos daqui para a frente, o Sport soma sete. Em confronto atrasado da 12ª rodada, os pernambucanos encaram o Flamengo, no próximo dia 15, na Arena de Pernambuco.





Cálculos

Para escapar da queda, o Sport precisa somar, no mínimo, 18 dos próximos 21 pontos em disputa - seis vitórias em sete jogos. Isso, claro, secando os adversários que estão brigando na parte inferior da tabela, como Juventude, Fortaleza, Santos e Vitória. Uma combinação gigantesca de resultados para manter o Leão vivo.

Por outro lado, a queda à Série B pode acontecer neste final de semana diante de um cenário simples. Caso o Vitória vença o Botafogo, em Salvador, e o Sport não ganhe do Atlético-MG, o rebaixamento leonino estará sacramentado.

Outra possibilidade envolve o Santos. Após perder para o Palmeiras, o Peixe terminou a rodada na 17ª colocação, com 33 pontos. Supondo que o Sport fique no empate com o Galo, e o Vitória não passe pelo Botafogo, o clube paulista teria a possibilidade de rebaixar os pernambucanos de forma matemática.

Para isso, o Peixe precisa vencer o Flamengo, no Maracanã. A diferença entre alvinegros e rubro-negros seria de 18 pontos. Entretanto, o Sport teria sete vitórias a menos, com apenas seis jogos a serem feitos até o término da competição.

Diante do rebaixamento iminente, o técnico César Lucena chegou a comentar as dificuldades para animar o grupo nesta reta final de Brasileiro.

"Não é uma tarefa fácil, mas o que a gente tem que passar para os atletas é que precisamos continuar. Temos sete jogos, uma história como atletas, como comissão. O clube é gigante. É o Sport, meu irmão. Mais de 120 anos de história, campeão brasileiro e da Copa do Brasil", concluiu.

Afastado

O Sport comunicou ontem que o atacante Derik não faz mais parte dos planos do clube para a sequência da temporada. Em nota, o Leão indicou que tanto o jogador como o empresário dele e o Cuiabá, equipe detentora dos direitos econômicos do profissional, já foram informados da notícia.

"A decisão decorre de episódios de indisciplina, sendo o mais recente na quinta-feira, quando o jogador se recusou a participar de parte das atividades de treinamento programadas pelo clube. O Sport reafirma seu compromisso com a disciplina, o profissionalismo e o respeito aos valores que norteiam sua conduta e o ambiente de trabalho", publicou.

Derik participou de 17 partidas na Série A do Campeonato Brasileiro, com seis gols marcados, sendo o artilheiro do Sport na competição. Em resposta ao afastamento, o staff do jogador divulgou uma nota, apontando que "a diretoria do clube decidiu assumir a descida (de divisão)" ao tomar a atitude de desligar o atacante.

