Rebaixamento, Sul-Americana e premiação: o que está em jogo na rodada final do Brasileirão?
Apesar de título e G-4 definidos, última rodada ainda guarda emoções no Campeonato Brasileiro
A última rodada do Brasileirão guarda as definições finais para o campeonato. Apesar de o Flamengo já ser o campeão, ainda resta emoção para os jogos deste domingo.
Os quatro primeiros colocados estão definidos nesta ordem: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol. Como os flamenguistas venceram a Libertadores, há mais uma vaga direta para a competição continental em 2026.
Fluminense (em quinto, com 61 pontos), Bahia (sexto, com 60) e Botafogo (sétimo, com 60) disputam a última vaga. O time tricolor carioca joga justamente contra o baiano. Quem vencer se classifica. Já os alvinegros dependem de uma vitória combinada com um empate entre os outros dois.
Há, ainda, uma briga por uma vaga nas fases preliminares da Libertadores pelo oitavo lugar, dependendo do resultado da Copa do Brasil (título de Cruzeiro ou Fluminense). O São Paulo ocupa a posição e joga contra o ameaçado Vitória. O time do Morumbis pode ser ultrapassado pelo Red Bull Bragantino. Para isso, a equipe de Bragança precisa vencer o Internacional, no Beira-Rio, e torcer pelo tropeço são-paulino.
Se Cruzeiro ou Fluminense não vencer a Copa do Brasil, o oitavo lugar dá vaga à Sul-Americana. Junto dele, estarão as equipes até o 13º lugar.
Cinco times tentam fugir das últimas duas posições indefinidas no Z-4
Sport (20º, com 17 pontos) e Juventude (19º, com 34) já estão rebaixados à Série B do Brasileiro. Internacional, Vitória, Fortaleza, Ceará e Santos ainda têm risco matemático.
A situação mais complicada é a dos gaúchos. O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) aponta que a chance de queda colorada é de 77,5%.
O segundo clube mais ameaçado é o Vitória, com 64,9% e que também precisa de resultados paralelos. O Fortaleza tem 35,2% de risco; o Ceará, 20,4%; e o Santos, apenas 2,1%. Esses três últimos dependem apenas de si.
Brasileirão tem premiação por bloco pela primeira vez
A colocação final na tabela define ainda as premiações. Este é o primeiro ano em que não há uma tabela única da CBF para os valores por posição. Isso porque a negociação dos direitos de televisão se dividiu entre Libra e LFU. A parte referente ao desempenho é apenas uma parte do montante recebido por clube.
Para quem está perto do Z-4, escapar do rebaixamento é essencial para manter receitas mais altas da Série A. Na Série B, o percentual de cada bloco (Libra e LFU) é reduzido.
Em 2024, o campeão (Botafogo) recebeu da CBF o valor de R$ 48,1 milhões. Este ano, o prêmio deve ser maior, superando os R$ 50 milhões. O vice-campeão em 2024 ficou com R$ 45,7 milhões. Os valores são escalonados de acordo com a posição final na tabela do Brasileirão.