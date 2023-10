A- A+

Mundial Rebeca Andrade conquista medalha de ouro no salto do mundial de ginástica artística Ginasta brasileira superou a favorita americana, Simone Biles

A brasileira Rebeca Andrade superou Simone Biles e conquistou a medalha de ouro no salto da Copa do Mundo de ginástica artística, que acontece na Antuérpia, na Bélgica. A ginasta de 24 anos fez dois saltos com poucos erros e fechou a disputa com uma média de 14,750.



Maior medalhista de mundiais da história, a americana Simone Biles repetiu o elemento de maior pontuação na ginástica homologado no Mundial da Antuérpia, o BIles II, mas desta vez não conseguiu completar o movimento com aterrissagem e terminou com a prata, com somatório de 14,549 pontos.

