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GINÁSTICA ARTÍSTICA Rebeca Andrade conquista o ouro no salto no Mundial de Ginastica Artística em Roterdã Atrás da brasileira ficaram as americanas Claire Pease (14.233) e a Skye Blakely (14.166)

Rebeca Andrade conquista a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Ginástica Artística de Roterdã, na manhã deste sábado. Sob olhares da americana Simone Biles, que não competiu nesta edição, a brasileira fez 14.466 pontos. Biles esteve no ginásio com a seleção americana para conferir as decisões individuais do dia. Este é o tricampeonato mundial de Rebeca no salto e a décima medalha no total.

Atrás da brasileira ficaram as americanas Claire Pease (14.233) e a Skye Blakely (14.166).

A melhor colocação do Brasil neste Mundial era o quinto lugar por equipes no feminino. Na final do individual geral feminino, Flávia Saraiva terminou em 12.º e Lorrane Oliveira, em 21.º. O masculino não se classificou para nenhuma final em Roterdã.

Rebeca era favorita na final do salto. A maior medalhista olímpica do país obteve a melhor nota no aparelho (14,533) nas classificatórias. Ela fez um Yurchenko com dupla pirueta (14.400 pontos) e um Lopez (14.266), totalizando 14.533 com bonificação. Na final por equipes ela repetiu o Yurchenko com dupla pirueta e obteve a mesma nota (14.400 pontos).

Ela, que foi a mais festejada na apresentação, foi a sexta a saltar. Rebeca é a ginasta mais premiada em Roterdã. São seis medalhas em Jogos Olímpicos (2 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze) e agora 10 medalhas em Campeonatos Mundiais (4 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze).

Rebeca não havia competido no Mundial desde 2023. No ano passado ela estava em período sabático e voltou às competições internacionais neste ano e aos poucos.

Rebeca tinha como grande concorrente a sul-coreana Seojeong Yeo, que havia tirado a segunda melhor nota nas classificatórias (14.483), atrás da brasileira, com 14.533.

A coreana foi a primeira a saltar fez um primeiro salto espetacular (14.600), mas caiu na dupla pirueta (12.833), com média final de 13.716.

A campeã mundial do individual geral Skye Blakely era outra grande rival e se apresentou em terceiro. Ela fez dois bons saltos, uma dupla pirueta bem executada (14.100) e um Lopez (13.833). Chegou a liderar uma parte da competição, com 14.166.

A experiente canadense Elsabeth Black se apresentou muito bem e subiu para o terceiro posto, com 13.966.

Na sequência Rebeca executou uma dupla pirueta (14.400) e depois um Lopez com excelente execução (14.133) chegando à liderança com 14.466. Ela nem precisou usar o Cheng, salto com maior nota de partida, para garantir o p

Outra concorrente pesada, a Claire Pease, dos EUA, somou 14.233, com dois bons saltos: 14.366 e 13.700. Ela assumiu a segunda colocação e nesta altura, com apenas uma nova ginasta a competir, Rebeca já havia garantido a prata. A última ginasta, porém, não modificou o pódio.

Além dela, Flávia, ouro na trave na etapa de Szombathely, na Hungria, é mais uma candidata ao pódio. Na classificatória, ela foi a terceira (14.400), atrás das chinesas Qingying Zhang (15.100) e Qiyuan Qiu (14.966). Na final do individual geral, Flávia teve uma queda e somou 13.233.

A final deste aparelho será disputada no domingo.

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