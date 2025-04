Rebeca Andrade, Duplantis, Real Madrid e Lamine Yamal são destaques no Prêmio Laureus

A- A+

A noite de gala do esporte mundial em Madri teve um toque especial para o Brasil. Rebeca Andrade entrou para a história ao ser a primeira mulher brasileira a conquistar um prêmio no Laureus World Sports Awards, considerado o "Oscar do Esporte". A cerimônia foi realizada nesta segunda-feira (21), no luxuoso Salão de Cristal do Palácio de Cibeles, na capital espanhola.

Premiada na categoria de Melhor Retorno do Ano, Rebeca emocionou o público com um discurso de gratidão e superação. Após enfrentar três cirurgias e um longo período de recuperação, a ginasta brilhou em Paris 2024 com uma campanha histórica: quatro medalhas olímpicas - ouro no solo (superando Simone Biles), prata no individual geral e no salto, além do bronze por equipes "Fico feliz de ser uma grande referência para as gerações que estão vindo e para pessoas em geral, de força, de mostrar que a gente pode alcançar os nossos objetivos, independentemente do lugar de onde a gente tenha vindo", disse Rebeca.

Entre os homens, o destaque foi o sueco Armand Duplantis, eleito o Melhor Esportista do Ano. O saltador, que quebrou o recorde mundial do salto com vara pela 11ª vez ao atingir 6,27 metros em fevereiro de 2025, segue como uma das maiores figuras do atletismo atual. Bicampeão olímpico, tricampeão mundial ao ar livre e também três vezes campeão em pista coberta, Duplantis agradeceu às pessoas que o inspiraram ao longo da carreira. "Sou produto do meu meio. Quero agradecer meus pais e minha família.. É loucura. Obrigado novamente", declarou.

O prêmio de Melhor Equipe do Ano foi para o Real Madrid, reconhecido por uma temporada impecável em 2024. O clube merengue levantou cinco troféus: Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, Supercopa da Espanha, Supercopa da Europa e Copa Intercontinental. Representando o time espanhol, o meio-campista Luka Modric destacou a excelência coletiva: "Mostramos nossa excelência em campo. O Real é uma equipe que está no melhor nível."

Na categoria de Revelação do Ano, brilhou o jovem Lamine Yamal, atacante do Barcelona e da seleção espanhola. Aos 17 anos, o prodígio foi campeão da Eurocopa de 2024, tornando-se o jogador mais jovem da história a conquistar o torneio. Em seu discurso gravado, Yamal lamentou não estar presente fisicamente, mas valorizou o reconhecimento: "Sem meus companheiros de time, não teria conquistado esse prêmio."

Outros nomes consagrados também foram homenageados na noite. O surfista americano Kelly Slater recebeu o troféu de Trajetória Profissional, enquanto o agora tenista aposentado, Rafael Nadal, foi reconhecido como Ícone do Esporte.

Confira os vencedores do Prêmio Laureus 2025:

Melhor Retorno do Ano: Rebeca Andrade (Brasil - Ginástica)

Melhor Esportista do Ano (Masculino): Armand Duplantis (Suécia - Atletismo)

Melhor Esportista do Ano (Feminino): Simone Biles (EUA - Ginástica)

Melhor Equipe do Ano: Real Madrid (Espanha - Futebol)

Revelação do Ano: Lamine Yamal (Espanha - Futebol)

Paratleta do Ano: Yuyan Jiang (China - Natação)

Esporte Para o Bem: Kick4life (Lesoto - Futebol e igualdade de gênero)

Atleta do Ano em Esportes de Ação: Tom Pidcock (Reino Unido - Ciclismo de montanha)

Trajetória Profissional: Kelly Slater (EUA - Surfe)

Ícone do Esporte: Rafael Nadal (Espanha - Tênis)

