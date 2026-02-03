A- A+

Jogos de Inverno Rebeca Andrade é escolhida para levar a Bandeira Olímpica no Desfile de Abertura de Milão-Cortina Ginasta está entre as oito personalidades anunciadas para a cerimônia que acontecerá no dia 6 de fevereiro, no Estádio San Siro, em Milão

A ginasta Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica do Brasil, foi convidada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e pela Fondazione Milano Cortina 2026 para participar do Desfile de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026.



Ao todo, oito personalidades de reconhecimento internacional foram selecionadas para conduzir a Bandeira Olímpica no Estádio Olímpico San Siro. Dona de seis medalhas olímpicas, Rebeca se consolida como um dos maiores nomes do esporte mundial.

“É uma honra e um orgulho enorme receber este convite do COI para fazer parte do Desfile de Abertura dos Jogos de Inverno. É um privilégio participar deste movimento, estar ao lado de atletas do mundo todo, carregar a Bandeira Olímpica, representar o Brasil mais uma vez em um momento tão especial para todos os atletas e amantes do esporte”, disse Rebeca.

A Bandeira Olímpica é um símbolo atemporal que remete ao poder do esporte como ferramenta de diálogo e progresso para a humanidade. Para o COI, os porta-bandeiras olímpicos escolhidos para Milão-Cortina 2026 representam essa visão por meio de histórias de vida marcadas pelo engajamento cívico, resiliência, inclusão e responsabilidade global e são capazes de inspirar pessoas em todo o mundo.

“Esta será uma experiência bem diferente para mim. Nunca pensei que, ainda que por alguns dias, pudesse estar vendo bem de pertinho uma edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. Estou muito feliz e honrada com a oportunidade”, afirmou a ginasta.

Aos 26 anos, Rebeca tem três participações em Jogos Olímpicos (Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024), sendo campeã olímpica em Tóquio 2020 (salto) e Paris 2024 (solo), além de vencedora do prêmio Laureus World Comeback of the Year em 2025. A atleta atua ativamente em causas como direitos das mulheres, sustentabilidade e educação, e foi embaixadora do programa do COI e da ONU Mulheres One Win Leads to Another Brazil.

Desfile de Abetura

O Desfile de Abertura de Milão-Cortina 2026 será em dois locais simbólicos das competições: no Estádio San Siro, em Milão, acompanhada por oito porta-bandeiras; e em Cortina, com mais dois porta-bandeiras.

Ao lado de Rebeca, em Milão, irão desfilar Tadatoshi Akiba (Japão), ex-prefeito de Hiroshima com compromisso global com o desarmamento nuclear; Maryam Bukar Hassan (Nigéria), artista e Defensora Global da Paz da ONU; Nicolò Govoni (Itália), escritor e ativista; Filippo Grandi (Itália), vice-presidente da Fundação Olímpica para Refugiados; Eliud Kipchoge (Quênia), pentacampeão olímpico em provas de longa distância no atletismo; Cindy Ngamba, primeira atleta da Equipe Olímpica de Refugiados a conquistar uma medalha olímpica; e Pita Taufatofua (Tonga), atleta pioneiro e humanitário. Já em Cortina estarão, Franco Nones, primeiro campeão olímpico italiano da história do esqui cross-country; e Martina Valcepina, multimedalhista olímpica na patinação de velocidade em pista curta.

O Desfile de Abertura será no dia 6 de fevereiro, às 16h (horário de Brasília) e reunirá esporte, música e performance em um evento que promete refletir a rica história da Itália e sua visão de futuro. Os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 serão realizados entre os dias 6 e 22 de fevereiro.



Esta será a edição com o maior número de atletas do Time Brasil: ao todo, 14 atletas, além de um reserva, representarão o país na Itália. O número corresponde a um crescimento de 40% em relação a Pequim 2022, quando o Brasil contou com 10 competidores.

