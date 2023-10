A- A+

Ginástica Rebeca Andrade e Flávia Saraiva dividem pódio e Brasil chega a seis medalhas no Mundial de Ginástica As duas ficaram atrás de Simone Biles, que somou 14,633 e faturou mais um ouro para sua carreira

Dobradinha brasileira na Bélgica. Rebeca Andrade, com a nota final de 14,766, e Flávia Saraiva, com 13,966, conquistaram a medalha de prata e bronze, respectivamente, no Solo e ajudaram o Brasil a chegar a seis medalhas no Mundial de Ginástica, realizado em Antuérpia. As duas ficaram atrás de Simone Biles, que somou 14,633 e faturou mais um ouro para sua carreira.

Com a medalha da dupla, o Brasil encerrou a participação com o recorde de medalhas do país em uma só edição do Mundial, superando as três conquistas em Liverpool, no ano passado. Foi um ouro (salto), três pratas (individual geral, solo, equipes) e dois bronze (trave e solo). É também a primeira vez que duas brasileiras dividem o mesmo pódio num aparelho.

