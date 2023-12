A- A+

Brasil Olímpico Rebeca Andrade e Marcus D'Almeida são eleitos Atletas do Ano de 2023; confira Esportistas conquistaram principais troféus do Prêmio Brasil Olímpico, realizado nesta sexta-feira

RIO DE JANEIRO - O Prêmio Brasil Olímpico de 2023 consagrou em cerimônia de gala, nesta sexta-feira (15), no Centro Cultural Cidade das Artes, Marcus D'Almeida (Tiro com Arco) e Rebeca Andrade (Ginástica Artística) como os Atletas do Ano. A premiação passou a ser chamada de 'Troféu Rei Pelé' a partir desta edição. A reportagem da Folha de Pernambuco, convidada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), marcou presença no evento.

Com o título, Rebeca Andrade bateu um recorde na história do PBO, sendo a primeira atleta a conquistar o maior prêmio três vezes e de forma consecutiva.

"Foi um ano muito incrível com muitas realizações. Tanto individualmente quanto no coletivo. A gente já se prepara para Paris. Sangue nos olhos, não tem cansaço. Estamos para mostrar o que o Brasil tem de melhor", comentou Rebeca, instantes antes da premiação no tapete vermelho.

D'Almeida, por sua vez, encarou 2023, em suas próprias palavras, como "um dos mais fortes" da carreira. Ele foi campeão da Copa do Mundo de Tiro com Arco e terminou como número 1 do ranking mundial.

Presidente do COB, Paulo Wanderley fez um balanço da temporada brasileira em 2023, que é o último ano cheio antes das Olimpíadas de Paris de 2024.

"Cumprimos nossos objetivos. O ano de 2023 tem um retrospecto muito positivo e fortalece nosso planejamento para 2024 em Paris. Vai acontecer um resultado melhor que em Tóquio", projetou otimista.

Outros destaques da premiação

Um dos destaques da premiação foi a equipe masculina de beisebol. O time fez história nos Jogos Pan-americanos de 2023 ao conquistar uma inédita medalha de prata.

O técnico Ramon Ito venceu o prêmio de Melhor Técnico Coletivo e a equipe foi eleita a melhor do ano pela categoria masculina.

Durante a homenagem aos atletas que faleceram no ano de 2023, o COB preparou um vídeo especial para Waleska do vôlei. A equipe feminina foi eleita a melhor do ano e o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, Radamés Lattari, informou que vai entregar o prêmio à família de Waleska.

A ginástica artística também foi uma das modalidades mais premiadas. Flávia Saraiva foi eleita a Atleta da Torcida, decidida através de uma votação popular.

"Foi um ano incrível não só para mim, mas para a ginástica brasileira como um todo. Foram tantos resultados históricos para o meu país", comemorou Flávia Saraiva.

Confira todos os vencedores do PBO

Atleta do ano (Troféu Rei Pelé): Rebeca Andrade (ginástica artística) e Marcus D'Almeida (tiro com arco)

Prêmio Espírito Olímpico: Fernando Sampaio (Medley)

Melhor Técnico Individual: Camila Ferezin (ginástica rítmica)

Melhor Técnico Coletivo: Ramon Ito (baseball)

Troféu Adhemar Ferreira da Silva: Chiaki Ishii.

Retorno do Ano: Alison dos Santos (atletismo)

Equipes do Ano: Beisebol (masculino); Voleibol (feminino)

Atleta Revelação: Maria Eduarda Alexandre (ginástica rítmica)

Atleta da Torcida: Flávia Saraiva (ginástica artística)

Prêmio Inspire Riachuelo: Bruna Takahashi (tênis de mesa)

Destaques Jogos da Juventude: Larissa Afonso Borba e Daniel Santos Lima.

Atleta Influenciador do Ano- Lucas Abreu (Tiro com Arco)

Melhores de cada modalidade em 2023

Águas Abertas - Ana Marcela Cunha

Atletismo – Caio Bonfim

Badminton – Davi Silva e Sânia Lima

Basquete 3x3 – Leonardo Branquinho

Basquete 5x5 – Yago Mateus

Beisebol – Felipe Natel

Boliche - Roberta Camargo Rodrigues

Boxe - Beatriz Ferreira

Breaking – Mayara Colins (Mini Japa)

Canoagem Slalom - Ana Sátila Vargas

Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX Freestyle - Gustavo de Oliveira

Ciclismo BMX Racing - Paola Reis

Ciclismo Estrada - Ana Vitoria Magalhães

Ciclismo Mountain Bike - Henrique Avancini

Ciclismo Pista - Alice de Melo e Wellyda Rodrigues

Desportos na Neve – Noah Bethonico

Desportos no Gelo - Nicole Silveira

Escalada Esportiva - Anja Köhler

Esgrima - Nathalie Moellhausen

Esqui Aquático - Felipe Simioni Neves

Futebol – Kerolin Ferraz

Ginástica Artística - Rebeca Andrade

Ginástica Trampolim – Camilla Lopes

Ginástica Rítmica – Barbara Domingos

Golfe – Valentina Bosselmann

Handebol - Bruna de Paula

Hipismo Adestramento - João Victor Oliva

Hipismo CCE – Marcio Carvalho Jorge

Hipismo Saltos – Stephan Barcha

Hóquei sobre Grama – Adam Imer

Judô – Beatriz Souza

Karatê – Bárbara Hellen Rodrigues

Levantamento de Peso - Laura Amaro

Nado Artístico – Gabriela Regly e Laura Miccuci

Natação - Guilherme Costa

Patinação Artística - Bianca Corteze Ameixeiro

Patinação Velocidade - Guilherme Abel Rocha

Pentatlo Moderno - Isabela de Abreu

Polo Aquático – Gustavo Guimarães (Grummy)

Remo – Lucas Verthein

Rugby 7 – Rafaela Conti

Saltos Ornamentais - Ingrid de Oliveira

Skate - Rayssa Leal

Surfe - Filipe Toledo

Taekwondo – Maria Clara Pacheco

Tênis - Beatriz Haddad

Tênis de Mesa - Hugo Calderano

Tiro com Arco - Marcus Vinicius D’Almeida

Tiro Esportivo – Felipe Wu

Triatlo – Miguel Hidalgo

Vela - Martine Grael e Kahena Kunze

Vôlei de Praia - Ana Patricia e Duda Lisboa

Voleibol - Gabriela Guimarães

Wrestling - Laís Nunes

