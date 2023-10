A- A+

Ginástica Rebeca Andrade é prata no individual geral do Mundial de Ginástica Artística Brasileira ficou atrás de Simone Billes e na frente da americana Shilese Jones; Flávia Saraiva foi 15º lugar

Rebeca Andrade não conseguiu repetir o ouro do ano passado e ficou com a prata no individual geral da Copa do Mundo de Ginástica Artística, que acontece na Antuérpia, na Bélgica. A brasileira ficou atrás de Simone Biles. E ficou 0.434 pontos à frente da americana Shilese Jones.

Biles, que ficou de fora do mundial de Liverpool, em 2022, levou a melhor sobre Rebeca no salto, na trave e no solo. Já a brasileira conseguiu uma pontuação melhor nas barras assimétricas. Ao fim, a diferença entre elas foi de 1.633 pontos.

Na prova de solo de Biles, algo "Inédito" aconteceu. A atleta, que conquistou a sua 21ª medalha em mundiais, tropeçou no próprio pé. Mas mesmo o deslize não foi suficiente para retirar dela a melhor pontuação.

O Brasil também teve a participação de Flávia Saraiva nas finais. Ela ficou na 15ª posição entre 24 atletas.

O Brasil já havia conquistado a medalha de prata por equipes no feminino — e também a vaga olímpica —, na quarta-feira. Antes, o melhor resultado das atletas havia sido o quarto lugar em Liverpool. Os homens não conseguiram vaga para Paris.

As brasileiras ainda podem conquistar mais medalhas neste mundial. Neste sábado começam as finais por aparelhos. Rebeca compete no salto. No domingo, ela retorna para a final da trave e também do solo. Neste aparelho Flávia também irá disputar. E ela preocupa. Durante o solo do individual geral, a ginasta saiu do aparelho sentindo o tornozelo direito.

Além delas, no domingo, Arthur Nory também compete. Ele se classificou para a final das barras fixas.

