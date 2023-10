A- A+

GINÁSTICA OLÍMPICA Rebeca Andrade junta medalhas de Mundiais com Olimpíadas para post em rede social Ao todo, atleta soma 11 medalhas nas duas principais competições do circuito da modalidade

Destaque do último Mundial de ginástica com cinco medalhas (um ouro no salto, três pratas no individual geral, solo e equipes, e um bronze na trave), Rebeca Andrade está começando a perceber seu impacto na modalidade. Já no Brasil, a atleta juntou todas as suas onze medalhas somando Mundial e Olimpíadas para um emocionado post em rede social.

"Atualizando! Sonhar, viver e todo dia agradecer!" postou Rebeca.

Antes da edição de Antuérpia, Rebeca somava quatro medalhas em Mundiais. Em 2022, a ginasta conquistou um ouro no individual geral e um bronze no solo, e em 2021 um ouro no salto e uma prata nas barras assimétricas.





Além disso, claro, a brasileira também tem na sua galeria o ouro no salto e a prata no individual geral, ambas conquistadas em Tóquio.

