Ginástica Artística Rebeca Andrade e Jade Barbosa prestigiam Campeonato Brasileiro de Ginástica disputado no Recife Medalhista olímpica acompanha o torneio nacional que ocorre no Geraldão, na Zona Sul do Recife, até domingo (7)

A maior medalhista do Brasil em Jogos Olímpicos está em solo recifense. Prestigiando o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, que ocorre na capital pernambucana até este domingo (7), a ginasta Rebeca Andrade veio prestigiar a etapa classificatória neste sábado (6), no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão).

A atleta do Flamengo não está competindo no torneio, mas esteve na torcida pelas colegas de equipe Flávia Saraiva, Júlia Soares e Lorrane Oliveira. Além de Rebeca, quem também esteve presente no Geraldão foi a medalhista olímpica Jade Barbosa.

As duas ginastas receberam o carinho do público pernambucano que compareceu em peso ao Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística.



Outra presença ilustre no evento foi a ex-ginasta Daiane dos Santos, que conversou na última sexta-feira (5) com a Folha de Pernambuco e costuma acompanhar os novos talentos da modalidade na qual é considerada uma grande referência.



O Campeonato Brasileiro de Ginástica ocorre no Geraldão até o domingo (7), com finais por aparelhos nas categorias masculina e feminina, a partir das 14h. Os ingressos para a data já se encontram esgotados.

