Ginástica Artística

Rebeca Andrade e Jade Barbosa prestigiam Campeonato Brasileiro de Ginástica disputado no Recife

Medalhista olímpica acompanha o torneio nacional que ocorre no Geraldão, na Zona Sul do Recife, até domingo (7)

Rebeca Andrade acompanhou as classificatórias do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, que está sendo realizado no RecifeRebeca Andrade acompanhou as classificatórias do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, que está sendo realizado no Recife - Foto: Melogym/CBG

A maior medalhista do Brasil em Jogos Olímpicos está em solo recifense. Prestigiando o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, que ocorre na capital pernambucana até este domingo (7), a ginasta Rebeca Andrade veio prestigiar a etapa classificatória neste sábado (6), no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão). 

A atleta do Flamengo não está competindo no torneio, mas esteve na torcida pelas colegas de equipe Flávia Saraiva, Júlia Soares e Lorrane Oliveira. Além de Rebeca, quem também esteve presente no Geraldão foi a medalhista olímpica Jade Barbosa. 

As duas ginastas receberam o carinho do público pernambucano que compareceu em peso ao Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outra presença ilustre no evento foi a ex-ginasta Daiane dos Santos, que conversou na última sexta-feira (5) com a Folha de Pernambuco e costuma acompanhar os novos talentos da modalidade na qual é considerada uma grande referência.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Campeonato Brasileiro de Ginástica ocorre no Geraldão até o domingo (7), com finais por aparelhos nas categorias masculina e feminina, a partir das 14h. Os ingressos para a data já se encontram esgotados.

 

 

