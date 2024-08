Rebeca Andrade está a duas medalhas de quebrar mais recordes na Olimpíada; saiba quais

A- A+

Rebeca Andrade se tornou a brasileira com o maior número de medalhas na história das Olimpíadas, superando a ex-jogadora de vôlei Fofão e a judoca Mayra Aguiar. Mas a ginasta pode quebrar mais recordes nas Olimpíadas de Paris.

Prata no individual geral e bronze no geral por equipes, ela ainda tem mais três finais para disputar em Paris: trave, solo e salto. São necessárias mais duas medalhas para quebrar as marcas.





Uma delas pertence a Isaquias Queiroz. Nos Jogos Olímpicos do Rio, o canoísta se tornou o primeiro atleta brasileiro a conquistar três medalhas em uma única edição. Rebeca iguala esse recorde se faturar mais um pódio. Se obter mais dois, vai deixar Isaquias para trás e se isolar com o recorde.



A ginasta mira também Robert Scheidt e Torben Grael para ser a maior medalhista olímpica do Brasil. Os ex-velejadores têm cinco pódios contra quatro de Rebeca Andrade, que havia conquistado duas em Tóquio, em 2021.



Antes da prata no individual geral, Rebeca Andrade faturou a medalha de bronze na disputa por equipes na terça-feira (30).



No sábado (3), a ginasta fará a final do salto. Depois, na segunda-feira (5), a brasileira busca medalhas na trave e no solo.

