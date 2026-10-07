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ginástica Rebeca Andrade retorna ao Mundial de ginástica artística Rebeca, de 27 anos, consta na convocação da Confederação Brasileira de Ginástica para a competição, que será realizada de 17 a 25 de outubro em Roterdã, nos Países Baixos

A campeã olímpica brasileira Rebeca Andrade voltará a competir no Mundial de ginástica artística após ter se ausentado no ano passado, durante uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental, informou a confederação nacional nesta quarta-feira (7).

Rebeca, de 27 anos, consta na convocação da Confederação Brasileira de Ginástica para a competição, que será realizada de 17 a 25 de outubro em Roterdã, nos Países Baixos.

O evento servirá como classificatório para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Rebeca Andrade é a maior medalhista olímpica da história do Brasil, com seis medalhas conquistadas em três edições do maior evento esportivo do mundo: duas de ouro, três de prata e uma de bronze.

Após 22 meses de ausência para cuidar de sua saúde física e mental, a rainha da ginástica brasileira retornou às competições oficiais em junho, no Pan-Americano realizado no Rio de Janeiro, onde conquistou a medalha de ouro no salto.

No início de agosto, ela repetiu o ouro nesta mesma prova no Campeonato Brasileiro.

Lesões e cirurgias no joelho entre 2015 e 2019 colocaram em risco a carreira de Rebeca Andrade antes de ela se tornar uma das melhores ginastas do mundo.

Após estrear nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, a paulista brilhou em Tóquio 2020, adiados para 2021 devido à pandemia de coronavírus, conquistando o ouro no salto e a prata no individual geral.

Em Paris 2024, ela ganhou o ouro no solo ao superar a estrela americana Simone Biles na final, além de conquistar a prata no salto e no individual geral, e o bronze por equipes.

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