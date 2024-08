A- A+

OLIMPÍADAS 2024 Rebeca Andrade se aproxima de ser maior atleta olímpica da história do Brasil A ginasta conquistou seu quinto pódio neste sábado, ficando com a medalha de prata

A prata de Rebeca Andrade no salto, neste sábado, faz com que a ginasta esteja a uma medalha de se tornar a atleta brasileira com mais pódios na história dos Jogos Olímpicos.

Ela igualou o recorde dos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, com cinco medalhas cada. Além disso, repetiu o feito de Isaquias Queiroz (canoagem), que foi três vezes ao pódio na Rio-2016.

Com isso, Rebeca Andrade tem a chance de ultrapassar Scheidt, Grael e Isaquias já na segunda-feira. A ginasta irá disputar as finais da trave e do solo - que seriam medalhas inéditas na sua carreira.

Com base no desempenho obtido na final por equipes, Rebeca conquistaria pódio no solo e terminaria a decisão da trave na quinta posição.

Rebeca já havia superado as marcas da ex-jogadora de vôlei Fofão e da judoca Mayra Aguiar, que conquistaram três medalhas ao longo da carreira.

Além disso, ao se classificar para cinco finais, superou as marcas de Jade Barbosa (Pequim-2008) e dela mesmo, em Tóquio, disputado em 2021. Em ambos os casos, as ginastas haviam disputado três decisões nos Jogos.

Em Paris, o canoísta Isaquias Queiroz, dono de quatro medalhas, é o único que pode ultrapassá-la ou alcançá-la, já que compete em outras duas provas. Isaquias, aliás, foi ultrapassado por Rebeca no topo da lista de maiores medalhistas do Brasil em uma única edição dos Jogos Olímpicos.

Rebeca tem cinco medalhas olímpicas ao longo de sua carreira (também disputou os Jogos de 2016 e 2020): tem um ouro, três pratas e um bronze.

Se terminar a Olimpíada com ao menos quatro medalhas - já tem o bronze por equipes e as pratas no salto e individual geral na bagagem -, Rebeca dobrará o resultado obtido em Tóquio. Na ocasião, conquistou a prata no individual geral e ouro no salto.

Quadro de medalhas completo

"Eu gosto de pensar um dia de cada vez. Estou muito orgulhosa por colocar mais uma medalha na história e ser tão grande para o meu país e para o meu esporte. Não sei nem o que dizer, estou muito feliz", afirmou Rebeca, à TV Globo, logo após a sua terceira medalha conquistada nesta Olimpíada.

Em Los Angeles-2028, a atleta já confirmou que não disputará o individual geral, já que, ao disputar todos os aparelhos em uma só prova, se desgasta para as demais finais.

"Enquanto meu corpo aguentar, eu vou estar aqui. Pode ser que eu não faça todos os aparelhos. É importante preparar também os fãs, porque, quando a gente se despede, é muito difícil", afirmou, após a medalha de bronze por equipes.

Calendário da Rebeca Andrade na ginástica artística:

Dia 5 de agosto (segunda-feira)

Final da trave (com Júlia Soares), às 7h38

Final do solo, às 9h23



