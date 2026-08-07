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FUTEBOL INTERNACIONAL Recado ao Real Madrid? Barcelona muda estratégia após lesão de De Jong e faz ofensiva por Rodri Movimento no mercado reforça desconfiança sobre o histórico físico do holandês, reduz espaço para Casadó e aumenta a pressão sobre o Real Madrid

A tentativa do Barcelona de contratar Rodri representa uma mudança significativa na estratégia do clube para a temporada.



Até poucas semanas atrás, reforçar o meio-campo não figurava entre as prioridades da diretoria. O cenário, porém, mudou após a grave lesão de Frenkie de Jong, que deverá afastar o holandês dos gramados por cerca de cinco meses.

A avaliação interna passou a ser de que o elenco precisava de uma alternativa de alto nível para não depender apenas do retorno de De Jong, cujo histórico recente de problemas físicos também pesa na tomada de decisão.



Por isso, a diretoria esportiva decidiu investir na contratação do capitão da seleção espanhola, em uma operação considerada ambiciosa no mercado europeu.

De Jong atuando pela Holanda. Foto: Jose Sena Goulao/EFE

Mais do que um reforço técnico, a possível chegada de Rodri envia diferentes mensagens dentro do próprio elenco.

A primeira delas é direcionada a Marc Casadó. Revelado pelas categorias de base, o volante acreditava que a ausência prolongada de De Jong poderia ampliar seu espaço na equipe principal.



A investida por outro jogador para a posição, entretanto, indica que o Barcelona mantém a intenção de negociá-lo e não pretende alterar os planos traçados antes da lesão do holandês.

Rodri está na mira do Barcelona. Foto: Juan Mabromata / AFP

O movimento também tem impacto sobre o próprio De Jong. Embora o clube reconheça a importância do camisa 21, a contratação de um atleta do nível de Rodri demonstra preocupação com a sequência de lesões do meio-campista e busca reduzir a dependência de seu retorno.



Caso a negociação seja concluída, o espanhol chegaria com status de titular absoluto.

A situação lembra a estratégia adotada recentemente pelo Barcelona na posição de goleiro, quando a chegada de Joan García aumentou a concorrência interna mesmo com Marc-André ter Stegen ainda no elenco.

Goleiro Marc-André ter Stegen. Foto: John Macdougall/AFP

Outro jogador diretamente afetado é Marc Bernal. Considerado uma das principais promessas de La Masia, o jovem seguirá seu processo de desenvolvimento sem a pressão de assumir imediatamente a titularidade.



Internamente, a avaliação é que a convivência com Rodri poderá acelerar sua evolução, repetindo modelos adotados pelo clube em outras gerações, como a parceria entre Carles Puyol e Gerard Piqué, ou, mais recentemente, entre Iñigo Martínez e Pau Cubarsí.

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