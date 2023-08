Recém-aposentado, Buffon assume cargo na seleção italiana

A- A+

Três dias após anunciar sua aposentadoria dos gramados, o goleiro Gianluigi Buffon anunciou, neste sábado, que assumirá um cargo na seleção italiana de futebol. O técnico de 45 anos auxiliará o técnico Roberto Mancini como chefe da delegação da Itália, cargo anteriormente ocupado pelo falecido Gianluca Vialli.

"A camisa azul faz parte da minha vida", disse Buffon, que venceu a Copa do Mundo com a Itália em 2006. "Vou me colocar à disposição de Roberto Mancini e do grupo e vou agir com leveza. Com a Itália não é o prêmio que conta, mas o investimento, os sacrifícios e a disponibilidade."

A federação italiana descreveu o evento como um "grande dia para a Itália" porque "Gigi está voltando para casa". Buffon estará em seu novo cargo a tempo para as eliminatórias da Euro 2024 da Itália em setembro contra a Macedônia do Norte e a Ucrânia.

Ele detém o recorde de mais partidas disputadas na Série A (657) e é o jogador com mais partidas pela história da Itália, com 176 (1997-2018). Isso abrangeu cinco Copas do Mundo, incluindo a alta de 2006, quando a Itália venceu a França na disputa de pênaltis.

