Recém-chegado no Benfica, Richard Ríos conquista vestiário e se torna "preferido" dos torcedores

A- A+

Richard Ríos chegou ao Benfica em julho de 2025 como a contratação mais cara da história do clube — 27 milhões de euros, acordo que ainda envolveu pagamento de cerca de €419mil a clubes formadores via mecanismo de solidariedade da Fifa. Em menos de duas semanas, o colombiano de 25 anos já deixou clara a sua influência no ambiente do elenco e no estilo de jogo das “Águias”.

Segundo o Record, o jogador rapidamente ganhou prestígio dentro do vestiário. Tanto os atletas quanto a comissão técnica destacaram sua personalidade, comprometimento e forte presença — atributos que vão além das qualidades técnicas em campo.

A estreia oficial de Ríos ocorreu no amistoso Eusébio Cup, contra o Fenerbahçe, no Estádio da Luz, diante de cerca de 55 mil torcedores. Com ritmo de jogo superior — consequência da temporada no Brasileirão —, ele participou diretamente de um dos gols da vitória por 3 a 2, impressionando a imprensa portuguesa.





Para o canal RTP Desporto, Ríos foi “já o preferido desta versão do Benfica para a temporada 2025/26”. O Record reforçou: “Richard Ríos deixou água na boca dos benfiquistas”. O diário A Bola analisou sua versatilidade tática, destacando que o colombiano se adapta bem tanto por dentro quanto aberto à direita.

Na sequência, o meio-campista teve atuação de alto nível na Supertaça de Portugal, disputada em 31 de julho de 2025 contra o Sporting, conquistando o título com o Benfica. Ríos iniciou a jogada do gol da vitória, com um lançamento preciso, e teve boa performance estatística: 32 passes certos de 38, três desarmes e vitória em 85% dos duelos, segundo reportagem do Mix Vale.

A recepção calorosa dos torcedores no Aeroporto de Lisboa e os elogios da imprensa refletem já uma crescente projeção de ídolo em formação. Ríos também se destaca nas redes sociais: passou dos 5 milhões de seguidores no Instagram junto ao Mundial de Clubes, além de forte apelo entre o público mais jovem.

Veja também