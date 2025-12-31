A- A+

Náutico Recém-contratado, Leandro Vilela deixa Náutico De acordo com o Timbu, jogador não teve êxito na realização de etapas formais para que contrato fosse efetivado

Duas semanas após anunciar o volante Leandro Vilela como reforço para a próxima temporada, o Náutico informou, na tarde desta quarta-feira (31), que o jogador não atuará pelo clube em 2026.

Segundo o Timbu, as tratativas com o cabeça de área decorriam de uma celebração de um pré-contrato. No entanto, o jogador não obteve êxito na realização de etapas formais para que o contrato fosse efetivado de forma definitiva.

"Considerando que tais condições contratuais não foram integralmente implementadas, o contrato definitivo não foi formalizado, encerrando-se, assim, o vínculo preliminar entre as partes, nos exatos termos previstos no instrumento celebrado sem qualquer ônus para o clube", informou o clube.

Aos 30 anos, Leandro Vilela estava no Paysandu antes de ser anunciado pelo clube da Rosa e Silva. Foram 40 jogos pelo Papão neste ano, com dois gols marcados.

O Clube Náutico Capibaribe informa que as tratativas envolvendo o atleta Leandro Vilela decorreram da celebração de um pré-contrato, o qual previa, de forma expressa, a realização de etapas formais e condicionantes para a efetivação da contratação definitiva.

Considerando que tais condições contratuais não foram integralmente implementadas, o contrato definitivo não foi formalizado, encerrando-se, assim, o vínculo preliminar entre as partes, nos exatos termos previstos no instrumento celebrado sem qualquer ônus para o clube.

O Náutico ressalta que todo o processo foi conduzido com profissionalismo, observância contratual e respeito às partes envolvidas, desejando sucesso ao atleta na continuidade de sua carreira.

