Recife abre inscrições para 15ª edição dos Jogos da Pessoa Idosa 2023

A- A+

Foram abertas, nesta quarta-feira (9), as inscrições para a 15ª edição do Jogos da Pessoa Idosa 2023, promovido pela Prefeitura do Recife. O evento busca reunir pessoas a partir dos 60 anos e proporcionar a vivência em diversas modalidades esportivas, de forma adaptada.



Como o tema “Jogos da Pessoa Idosa de Mãos Dadas com o Estatuto: 15 anos de Vivências e 20 anos de Conquistas”, os participantes vão competir em 10 modalidades adaptadas: arco-flecha, basquete, damas, dominó, estafeta, futsal, golfe, handebol, hóquei e voleibol.



A programação ainda contará com a Mostra Artística Cultural, no Teatro do Parque, onde os grupos inscritos apresentarão suas produções culturais e artísticas, por meio da dança, teatro, poesia e outras manifestações.

Interessados devem comparecer, até o dia 18 de agosto, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, das 9h às 11h e das 14h às 16h. É necessário apresentar cópia do RG, termo de responsabilidade/protocolo de saúde assinado, e atestado médico liberando para as atividades



A gestão municipal lembra que, para participar, é preciso fazer parte de algum grupo de pessoas idosas com no mínimo 10 pessoas, com idade a partir dos 60 anos. A edição deste ano acontece entre os dias 16 e 30 de setembro.



Em 2022, um total de 27 grupos de pessoas idosas participou do evento e cada um recebeu troféu. Foram inscritas 740 pessoas, com idades entre 60 e 95 anos.



Serviço:

Inscrições para os Jogos da Pessoa Idosa 2023

Data: de 9 a 18 de agosto, das 9h às 11h/14h às 16h

Local: Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães

Realização do evento: de 16 a 30 de setembro

Veja também

SPORT Michel Lima se coloca à disposição para próximo jogo e vê Sport como "alvo" por ser líder da Série B