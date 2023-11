Recife Bom de Bola 2023 conhece últimos finalistas neste domingo (26), no Arruda

A- A+

Chegou o momento da grande decisão do Recife Bom de Bola 2023. Neste domingo, 26, no estádio do Arruda, quatro categorias lutam pelo título: Veterano (8h), Aberto Feminino (10h), Sub-20 (13h45) e Aberto Masculino (15h15).

Ao todo, R$20 mil serão distribuídos neste dia – no torneio inteiro, totaliza-se R$ 39.500. O maior campeonato de várzea do mundo é realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes. As partidas serão abertas ao público.

No último dia 15 de novembro, foram conhecidos os campeões do Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. No Sub-11, o Projeto Vida Esc. Timba empatou em 1 a 1 com o Sport Recife Transição, vencendo por 6 a 5 nos pênaltis.

O título do Sub-13 ficou com o Santa Cruz Futsal FC, que superou o Tubarões Boa Viagem FC, também nos pênaltis, por 4 a 2, após outro 1 a 1. No Sub-15, após um 0 a 0, o troféu foi para o CT Barão, que triunfou em cima também do Tubarões Boa Viagem FC, nas penalidades, por 5 a 4. Já no Sub-17, a Escolinha do Davi derrotou o Botafogo do Barro também nas penalidades, por 4 a 3, após outro 0 a 0.

Quanto às finais do futsal, as decisões ocorreram no mês de agosto. No Sub-15, o título ficou com o ACESA (Alto José Bonifácio); no Aberto Feminino, com o IX de Julho (Boa Viagem) e no Aberto Masculino, com o Primeiro Gole (Alto José do Pinho).

Finais do Recife Bom de Bola 2023 neste domingo (26)

Local: estádio do Arruda

– Veterano, 8h: Andorinha FC x Da Moral FC

– Aberto Feminino, 10h: Sport x Náutico

– Sub-20, 13h45: Balada City x PSU Unibol

– Aberto Masculino, 15h15: Real Rua Célia x Santa Cecília

RESULTADOS 2023

– Sub-15 Masculino

Santa Cruz (4) 1x1 (5) ACESA (Alto José Bonifácio)

– Futsal Aberto Feminino

NIP (Areias) 0x3 IX de Julho (Boa Viagem)

– Futsal Aberto Masculino

Primeiro Gole (Alto José do Pinho) 5x3 Amaro Branco (Olinda)

– Sub-11

Sport Recife Transição (5) 1x1 (6) Projeto Vida Esc. Timba

– Sub-13

Tubarões de Boa Viagem (2) 1x1 (4) Santa Cruz Futsal FC

– Sub-15

CT Barão (5) 0x0 (4) Tubarões de Boa Viagem

– Sub-17

Escolinha do Davi (4) 0x0 (3) Botafogo do Barro

