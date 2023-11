Recife Bom de Bola 2023 coroa os novos campeões em finais empolgantes

A- A+

O Recife Bom de Bola 2023, considerado o maior campeonato de várzea mundial, concluiu sua edição deste ano no Estádio do Arruda, no último domingo (26). Este ano, um recorde histórico de 629 equipes inscritas participaram nas categorias Sub-20, Veterano, Aberto Masculino e Aberto Feminino.

A competição, organizada pela Prefeitura do Recife através da Secretaria de Esportes, distribuiu um total de R$ 39.500,00 entre os vencedores de todas as categorias, representando um aumento de 75% em relação ao montante do ano anterior.

No Sub-20, o Balada City saiu vitorioso, derrotando o PSU Unibol de Santo Amaro por 4 a 0. O título do Veterano ficou com o Andorinha FC, também em uma vitória por 4 a 0 sobre o Da Moral FC. O Aberto Masculino viu o Santa Cecília FC triunfar por 3 a 0 contra o Real Rua Célia, enquanto o Aberto Feminino teve o Sport Club do Recife vencendo o Clube Náutico Capibaribe por 3 a 2.

O Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17 também entregaram emocionantes confrontos decididos nos pênaltis, destacando o equilíbrio e a emoção presentes nas categorias de base do torneio.

As finais do futsal, ocorridas em agosto, viram os títulos sendo conquistados pelo ACESA (Sub-15), IX de Julho (Aberto Feminino) e Primeiro Gole (Aberto Masculino).

Além das disputas eletrizantes, o Recife Bom de Bola teve um aumento significativo na participação, com 15.387 inscritos este ano, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Somando as competições de campo e futsal, o torneio contou com a impressionante marca de 629 times, reforçando seu status como um dos eventos mais populares da cidade.

Ademais, a Secretaria de Esportes ofereceu uma formação para árbitros, visando garantir a integridade e a qualidade das partidas. Este curso, que abrangeu as áreas de campo e quadra, proporcionou aos participantes a aptidão para atuarem como árbitros, delegados, assistentes de arbitragem e quarto árbitro. O curso focou no estudo da aplicação das regras do futebol, além das explanações teóricas, com debates, palestras e aulas práticas.

Destacando seu compromisso com o desenvolvimento do esporte local, a Prefeitura do Recife lançou o projeto "Campo no Brilho", que irá proporcionar iluminação de qualidade em LED para a prática de esportes. Até agora, 102 campos de futebol de várzea já foram contemplados com o equipamento. Essa iniciativa não só contribui para a prática esportiva, mas também promove a ocupação das áreas de lazer na cidade, além de resultar em uma considerável economia energética de R$ 2,3 milhões anualmente. O Recife Bom de Bola continua a iluminar o cenário esportivo da cidade, consolidando-se como um evento de grande impacto e tradição.

RESULTADOS RECIFE BOM DE BOLA 2023

– Sub-15 Masculino

Santa Cruz (4) 1x1 (5) ACESA (Alto José Bonifácio)

– Futsal Aberto Feminino

NIP (Areias) 0x3 IX de Julho (Boa Viagem)

– Futsal Aberto Masculino

Primeiro Gole (Alto José do Pinho) 5x3 Amaro Branco (Olinda)

– Sub-11

Sport Recife Transição (5) 1x1 (6) Projeto Vida Esc. Timba

– Sub-13

Tubarões de Boa Viagem (2) 1x1 (4) Santa Cruz Futsal FC

– Sub-15

CT Barão (5) 0x0 (4) Tubarões de Boa Viagem

– Sub-17

Escolinha do Davi (4) 0x0 (3) Botafogo do Barro

– Sub-20

Balada City 4x0 PSU Unibol de Santo Amaro

– Aberto Masculino

Real Rua Célia 0x3 Santa Cecília FC

– Aberto Feminino

Sport Club do Recife 3 X 2 Clube Náutico Capibaribe

– Veterano

Andorinha FC 4x0 Da Moral FC

