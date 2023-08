A- A+

FUTEBOL AMADOR Recife Bom de Bola começa neste domingo (6) com 32 partidas Ao todo, 629 equipes participam desta edição do torneio, entre categorias de futebol e futsal

Sopra o apito e rola a bola! A tão esperada edição 2023 do Recife Bom de Bola, torneio de futebol amador que toma conta dos campos e quadras da capital todos os anos, tem início oficialmente neste domingo (6). Na abertura, serão realizadas 32 partidas das categorias Aberto Masculino e Sub-20, duas entre as 11 totais do torneio. Os jogadores competem por prêmios que chegam até R$ 5 mil.

Neste ano, o Recife Bom de Bola já começa com um marco histórico: serão 480 equipes de futebol e outras 149 no futsal, totalizando 629, recorde do torneio até aqui. Além disso, é estimado que 15.387 jogadores e jogadoras participem da competição, o que representa um aumento de 15% à edição de 2022.

O torneio conta com 11 categorias, entre futebol e futsal, divididas nas modalidades masucilino e feminino. São elas: Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Aberto Masculino, Aberto Feminino, Veterano, Futsal Aberto Masculino e Futsal Aberto Feminino.

Além do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), localizado no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital, também foram disponibilizados 52 campos espalhados pelo Recife para sediar as partidas.

Confira, abaixo, as premiações para cada categoria da competição:

Sub-11 ao Sub-17: R$ 1 mil oara o campeão R$ 500 para o vice;

Abertos Masculino e Feminino: R$ 5 mil para o campeão e R$ 2 mil para o vice;

Veterano, Futsal Masculino e Feminino: R$ 2 mil para o campeão e R$ 1 mil para o vice.

Sub-20: R$ 2 mil para o campeão e R$ 1 mil para o vice;

Futsal Sub-15 Masculino: R$ 1 mil para o campeão e R$ 500 para o vice.

*O vencedor de cada uma das seis regiões político-administrativas (RPA´s), no Aberto Masculino, recebe R$ 1 mil – totalizando R$ 6 mil

