A- A+

Recife Bom de Bola Recife Bom de Bola conhece os primeiros campeões de 2023; confira os vencedores As categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17 tiveram as finais disputadas nesta quarta-feira (15)

O Recife Bom de Bola, maior campeonato de várzea mundial, apresentou os primeiros vencedores da edição de 2023. As finais foram disputadas na Arena Pernambuco, nesta quarta-feira (15), e quatro categorias levantaram troféus – Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17. Ao todo, este ano, serão R$ 39.500,00 distribuídos entre os vencedores de todas as categorias – um acréscimo de 75% no montante com relação à edição 2022. A competição é realizada pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes.

As finais do Sub-20, Veterano, Aberto Masculino e Feminino acontecem no dia 26 de novembro. O local ainda será divulgado nos próximos dias.

No Sub-11, o Projeto Vida Esc. Timba acabou vencendo o Sport Recife Transição. O título do Sub-13 ficou com o Santa Cruz Futsal FC, que superou o Tubarões Boa Viagem FC. No Sub-15, o troféu foi para o CT Barão, que triunfou em cima também do Tubarões Boa Viagem FC. Já no Sub-17, a Escolinha do Davi derrotou o Botafogo do Barro.

As finais do futsal aconteceram em agosto. No Sub-15, o título ficou com o ACESA (Alto José Bonifácio); no Aberto Feminino, com o IX de Julho (Boa Viagem) e no Aberto Masculino, com o Primeiro Gole (Alto José do Pinho).

Este ano, o Recife Bom de Bola contou com 15.387 mil inscritos. O quantitativo de equipes no campo subiu para 480. Somado ao futsal, foram 629 times, recorde do torneio. O número representa um aumento de 15% de equipes em relação ao campeonato precedente.

RESULTADOS DAS FINAIS DESTA QUARTA-FEIRA (15)

– SUB-11

SPORT RECIFE TRANSIÇÃO 1 X 1 PROJETO VIDA ESC. TIMBA

*partida decidida nos pênaltis da seguinte forma:

SPORT RECIFE TRANSIÇÃO 5 X 6 PROJETO VIDA ESC. TIMBA



– SUB-13

TUBARÕES DE BOA VIAGEM 1 x 1 SANTA CRUZ FUTSAL FC

*partida decidida nos pênaltis da seguinte forma:

TUBARÕES DE BOA VIAGEM 2 x 4 SANTA CRUZ FUTSAL FC



– SUB-15

CT BARÃO 0 x 0 TUBARÕES DE BOA VIAGEM

*partida decidida nos pênaltis da seguinte forma:

CT BARÃO 5 x 4 TUBARÕES DE BOA VIAGEM



– SUB-17

ESCOLINHA DO DAVI 0 X 0 BOTAFOGO DO BARRO

*partida decidida nos pênaltis da seguinte forma:

ESCOLINHA DO DAVI 4 X 3 BOTAFOGO DO BARRO

Veja também

Tênis Medvedev vence Zverev e vai à semifinal do ATP Finals