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RECIFE Recife Bom de Bola cria categoria de futsal para atletas neurodivergentes Iniciativa fará parte da edição 2026 do torneio e atenderá competidores com TEA, TDAH, Síndrome de Down e outras neurodivergências

A edição 2026 do Recife Bom de Bola terá uma categoria exclusiva de futsal para atletas neurodivergentes. A modalidade foi incluída no torneio com o objetivo de garantir espaço adaptado e competitivo para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Síndrome de Down e outras neurodivergências.

Promovido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, o campeonato será realizado entre os meses de junho e dezembro, ocupando quadras e campos de futebol espalhados pelas comunidades da cidade.

Para a formação das equipes nesta categoria do futsal, os times devem registrar o mínimo de 10 e o máximo de 20 atletas, englobando uma faixa etária ampla que vai dos 11 aos 60 anos. As comissões técnicas de cada grupo poderão contar com até quatro membros.

De acordo com o secretário de Esportes do Recife, Eduardo Mota, a iniciativa representa uma ampliação nas diretrizes de inclusão do município.



“Trazer uma categoria exclusiva para o público neurodivergente dentro do Recife Bom de Bola não é apenas sobre a competição, é sobre proporcionar visibilidade, respeito e o direito de ocupar as quadras da nossa cidade com todo o suporte que eles merecem”, destacou.



Inscrições para o Recife Bom de Bola estão abertas até o dia 31 de maio. Foto: EDSON HOLANDA/PCR

Inscrições e outras modalidades

O processo de preenchimento de vagas para a nova categoria de futsal, assim como para as outras modalidades, está aberto e segue disponível até o dia 31 de maio.



Os responsáveis pelas equipes devem realizar o procedimento pelo site oficial, anexando os documentos de identificação (RG e CPF), telefone de contato e e-mail dos participantes.

O calendário esportivo do campeonato deste ano também foi estendido para os torneios de basquete 3x3, queimado e vôlei. Para as modalidades de basquete e queimado, o cronograma de inscrições será iniciado a partir de junho.

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