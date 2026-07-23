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PERNAMBUCO Recife Bom de Bola dá início à 13ª edição neste sábado (25) Torneio reúne quase 600 equipes, mais de 15 mil jogadores e terá partidas espalhadas por 30 campos da capital

Os campos de várzea do Recife voltam a receber uma das principais competições do calendário esportivo da capital. A partir deste sábado (25), começa a 13ª edição do Recife Bom de Bola, competição realizada pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes. O torneio mobilizará 597 equipes e mais de 15 mil atletas em jogos programados até dezembro.

A partida de abertura será disputada no Campo dos Caducos, na Mustardinha. O espaço passou recentemente por obras de requalificação e integra a rede de campos revitalizados pelo programa Gramadão, que já recuperou 23 equipamentos esportivos desde 2023.

Ao longo dos próximos meses, as partidas serão distribuídas por 30 campos da cidade. O campeonato reúne desde crianças até idosos, com competidores entre 7 e 75 anos.

A disputa está dividida em dez categorias, contemplando as faixas de base (sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20), além das categorias aberto masculino, aberto feminino, veterano e sessentão.

Para atender à quantidade de partidas previstas, a organização contará com 150 árbitros e 180 delegados, responsáveis pelo andamento dos jogos durante toda a competição.

Revelações do Bom de Bola

Criado para incentivar o futebol de várzea e ampliar o acesso ao esporte nas comunidades, o Recife Bom de Bola também acumula histórias de atletas que chegaram ao cenário profissional.

Entre eles estão Luciano Juba, hoje no Bahia, e Zé Lucas, volante do Sport. Ambos participaram da competição antes de ganharem espaço no futebol nacional e até serem convocados para a Seleção Brasileira.

Outras modalidades

Além do campeonato de futebol de campo, a iniciativa também promove disputas em outras modalidades esportivas, como futsal, basquete 3x3, vôlei e queimado, ampliando o alcance do projeto em diferentes regiões da capital.

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