A- A+

Futebol Recife Bom de Bola define campeões da temporada 2025 Finais de nove categorias serão disputadas no sábado e domingo no Parque do Caiara, reunindo mais de 16 mil atletas inscritos na competição

O Recife Bom de Bola 2025 conhecerá seus campeões neste fim de semana, em finais marcadas para sábado (29) e domingo (30), a partir das 8h, no Parque do Caiara, na Iputinga. O campeonato, organizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, reuniu mais de 16 mil atletas, distribuídos em 600 equipes, consolidando mais uma edição com grande participação popular.

A programação das decisões inclui quatro finais da Copa dos Campeões, sub-15, sub-17, sub-20 e aberto masculino, além de cinco finais gerais: sub-11, sub-13, veterano, sessentão e aberto feminino.

Entre as novidades da edição de 2025 está a categoria sessentão, inserida para ampliar o alcance da política esportiva municipal. A categoria sub-9 também estreou, com final realizada no último dia 15, vencida pelo Centro de Treinamento Lúcio Alves.

Confrontos das finais

As equipes finalistas se enfrentam nos seguintes duelos:

Sub-11: Retrô FC × Sport Club do Recife

Sub-13: Sport Club do Recife × CT Lúcio Alves

Sub-15: Tubarões FC – Verde × Projeto Vida – Escolinha de Futebol do Timba

Sub-17: Vasco da Gama Vila da Fábrica × RC Camaragibe

Sub-20: Ponte FC × Atlético Desportivo

Aberto Masculino: Salgado FC × Vida Loka FC do Barro

Aberto Feminino: Lions FC × Garra FC

Veterano: Espada d’Água FC × Cardoso FC

Sessentão: Colônia FC × Amigos da Campina do Barreto

Secretaria destaca integração social promovida pela competição

O secretário de Esportes do Recife, Eriberto Filho, ressaltou o impacto do projeto na vida das comunidades e na promoção do esporte na capital.

“Estamos caminhando para a final desse campeonato que tem movimentado o Recife. É muito gratificante ver as equipes se preparando para a grande decisão, ver as comunidades abraçando o esporte e fazendo desse momento algo tão especial. O Recife Bom de Bola é isso: união, alegria e a paixão do nosso povo pelo futebol. Quero convidar todo mundo para estar junto com a gente nessa reta final e celebrar mais uma vez a força do esporte na nossa cidade”, afirmou.

Competição revela talentos e fortalece vínculos comunitários

Criado há 12 anos, o Recife Bom de Bola tornou-se referência nacional no futebol amador. A iniciativa incentiva a ocupação dos espaços públicos, estimula a prática esportiva e fortalece o vínculo entre as comunidades.

A competição também já revelou jogadores que seguiram carreira profissional, como Luciano Juba, atualmente no Bahia, e Zé Lucas, do Sport. Ambos passaram por edições anteriores do campeonato e já foram convocados para a Seleção Brasileira de base.

Projeto agora integra política pública permanente

Em julho, a competição passou a ser política pública oficial com a Lei Municipal nº 19.399/2025, que transformou o Recife Bom de Bola no Campeonato Municipal de Esportes do Recife. A legislação garante continuidade e expansão das modalidades, incluindo Futebol de Campo, Futsal, Basquete 3x3, Vôlei e Queimado.

O objetivo é ampliar o acesso ao esporte, fomentar a participação das equipes de várzea e estimular o uso dos equipamentos públicos esportivos. A medida também beneficia a economia local, movimentando setores como transporte, arbitragem e materiais esportivos.



Serviço

Finais do Recife Bom de Bola 2025

Datas: Sábado (29) e domingo (30)

Horário: A partir das 8h

Local: Parque do Caiara, Iputinga, Recife

Categorias em disputa: Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20, Aberto Masculino, Aberto Feminino, Veterano e Sessentão

Entrada: Gratuita

Com informações da assessoria

Veja também