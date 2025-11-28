Recife Bom de Bola define campeões da temporada 2025
Finais de nove categorias serão disputadas no sábado e domingo no Parque do Caiara, reunindo mais de 16 mil atletas inscritos na competição
O Recife Bom de Bola 2025 conhecerá seus campeões neste fim de semana, em finais marcadas para sábado (29) e domingo (30), a partir das 8h, no Parque do Caiara, na Iputinga. O campeonato, organizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, reuniu mais de 16 mil atletas, distribuídos em 600 equipes, consolidando mais uma edição com grande participação popular.
A programação das decisões inclui quatro finais da Copa dos Campeões, sub-15, sub-17, sub-20 e aberto masculino, além de cinco finais gerais: sub-11, sub-13, veterano, sessentão e aberto feminino.
Entre as novidades da edição de 2025 está a categoria sessentão, inserida para ampliar o alcance da política esportiva municipal. A categoria sub-9 também estreou, com final realizada no último dia 15, vencida pelo Centro de Treinamento Lúcio Alves.
Confrontos das finais
As equipes finalistas se enfrentam nos seguintes duelos:
Sub-11: Retrô FC × Sport Club do Recife
Sub-13: Sport Club do Recife × CT Lúcio Alves
Sub-15: Tubarões FC – Verde × Projeto Vida – Escolinha de Futebol do Timba
Sub-17: Vasco da Gama Vila da Fábrica × RC Camaragibe
Sub-20: Ponte FC × Atlético Desportivo
Aberto Masculino: Salgado FC × Vida Loka FC do Barro
Aberto Feminino: Lions FC × Garra FC
Veterano: Espada d’Água FC × Cardoso FC
Sessentão: Colônia FC × Amigos da Campina do Barreto
Secretaria destaca integração social promovida pela competição
O secretário de Esportes do Recife, Eriberto Filho, ressaltou o impacto do projeto na vida das comunidades e na promoção do esporte na capital.
“Estamos caminhando para a final desse campeonato que tem movimentado o Recife. É muito gratificante ver as equipes se preparando para a grande decisão, ver as comunidades abraçando o esporte e fazendo desse momento algo tão especial. O Recife Bom de Bola é isso: união, alegria e a paixão do nosso povo pelo futebol. Quero convidar todo mundo para estar junto com a gente nessa reta final e celebrar mais uma vez a força do esporte na nossa cidade”, afirmou.
Competição revela talentos e fortalece vínculos comunitários
Criado há 12 anos, o Recife Bom de Bola tornou-se referência nacional no futebol amador. A iniciativa incentiva a ocupação dos espaços públicos, estimula a prática esportiva e fortalece o vínculo entre as comunidades.
A competição também já revelou jogadores que seguiram carreira profissional, como Luciano Juba, atualmente no Bahia, e Zé Lucas, do Sport. Ambos passaram por edições anteriores do campeonato e já foram convocados para a Seleção Brasileira de base.
Projeto agora integra política pública permanente
Em julho, a competição passou a ser política pública oficial com a Lei Municipal nº 19.399/2025, que transformou o Recife Bom de Bola no Campeonato Municipal de Esportes do Recife. A legislação garante continuidade e expansão das modalidades, incluindo Futebol de Campo, Futsal, Basquete 3x3, Vôlei e Queimado.
O objetivo é ampliar o acesso ao esporte, fomentar a participação das equipes de várzea e estimular o uso dos equipamentos públicos esportivos. A medida também beneficia a economia local, movimentando setores como transporte, arbitragem e materiais esportivos.
Serviço
Finais do Recife Bom de Bola 2025
Datas: Sábado (29) e domingo (30)
Horário: A partir das 8h
Local: Parque do Caiara, Iputinga, Recife
Categorias em disputa: Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20, Aberto Masculino, Aberto Feminino, Veterano e Sessentão
Entrada: Gratuita
