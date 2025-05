A- A+

Torneio Recife Bom de Bola Futsal começa neste sábado (10), no Geraldão O campeonato deve contar com a participação de aproximadamente três mil atletas e vai até o mês de agosto

O torneio de futsal Recife Bom de Bola vai ser iniciado a partir das 13h deste sábado (10), no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), na Imbiribeira, Zona Sul da capital.

A 6ª edição do evento contará com 12 confrontos, todos abertos ao público, e será dividida em 5 categorias: futsal aberto masculino, futsal sub-15 masculino, futsal aberto feminino, futsal sub-14 feminino e transmasculina.

Esta será a primeira vez em que o Recife Bom de Bola contará com uma categoria transgênero. O objetivo da iniciativa é dar oportunidade para a participação de mais atletas e tornar a competição mais inclusiva.

As partidas serão realizadas, além de no Geraldão, também no Compaz Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste; e em outros espaços, que podem ser definidos ao decorrer do campeonato.

Com 183 equipes na disputa, o Recife Bom de Bola deve reunir aproximadamente 3.000 atletas, o que ajuda a promover uma maior inclusão social e desenvolvimento nos esportes.

A competição é realizada pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria dos Esportes. Ela acontecerá até o mês de agosto.

O Recife Bom de Bola é um dos maiores campeonatos de várzea do Brasil e também conta com a modalidade de campo.

Para o torneio de campo, as inscrições estão abertas para participar da 12ª edição até o dia 1° de junho por meio do site.

O campeonato será disputado nas seguintes categorias: aberto masculino, aberto feminino, sub-09, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, veterano e sessentão. As idades permitidas em cada categoria e demais critérios de participação podem ser conferidos no regulamento geral da competição.



Veja também