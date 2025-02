Recife Bom de Bola Futsal abre período de inscrições para 2025

A- A+

O Recife Bom de Bola Futsal está com inscrições abertas para a edição 2025. Para participar do maior campeonato de várzea em linha reta, as equipes interessadas deverão se inscrever até o dia 17 de abril pelo site da competição.

O torneio será disputado em cinco categorias: Futsal aberto masculino, Futsal sub-15 masculino, Futsal aberto feminino, Futsal sub-14 feminino e Transmasculine. Esta será a primeira vez em que o Recife Bom de Bola contará com uma categoria transgênero. O objetivo da iniciativa é oportunizar a participação de mais atletas, tornando a competição mais inclusiva.

A competição, realizada pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, está programada para ocorrer entre os meses de abril e julho.

As equipes interessadas devem inscrever de 10 a 20 atletas, além de quatro membros da comissão técnica. No ato da inscrição, os times deverão apresentar RG e CPF dos participantes. Os critérios e o regulamento de participação estão disponíveis no site do torneio.



Recife Bom de Bola

O Recife Bom de Bola é o maior campeonato de várzea do mundo. Na edição 2024, o torneio de futsal reuniu 3.275 atletas, divididos por 183 equipes. Ao todo, 2.572 gols foram marcados durante a competição, que teve 383 jogos.

No campo, 16.290 atletas se dividiram em 543 times, com 1.210 jogos realizados e 3.383 gols marcados.



