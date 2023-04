A- A+

FUTEBOL Recife Bom de Bola: inscrições serão abertas a partir desta segunda-feira (3) Projeto em 2023 terá duas novas categorias: Sub-20 no campo e Sub-15 no futsal

A edição 2023 do projeto Recife Bom de Bola terá as inscrições abertas para o registro de equipes, a partir desta segunda-feira (3). Com duas novas categorias para a temporada deste ano, Sub-20 (campo) e Sub-15 (futsal), os grupos podem realizar a inscrição no site 'recifebomdebola.com.br' até o dia 4 de junho.

Realizada pela Prefeitura do Recife, a competição em 2023 - que promove futebol de várzea e se coloca como o maior campeonato da categoria do mundo - passa a somar onze categorias, com a adição das duas novas no Sub-20 campo e Sub-15 futsal, sendo ambas direcionadas ao futebol masculino.







A competição está marcada para acontecer entre os meses de agosto e dezembro, nos gramados, e nas quadras de futsal, entre maio e julho. Compõem o Recife Bom de Bola, portanto, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Aberto Masculino, Aberto Feminino, Veterano, Futsal Aberto Masculino e Futsal Aberto Feminino, além das novas já citadas.

Em 2022...

Mais de 3,6mil gols foram marcados na edição de 2022 do projeto. Além disso, 52 campos do Recife integraram a programação dos jogos, incluindo a Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.



A competição contou também com o Geraldão para abrigar as competições de futsal. No total, foram inscritas 514 equipes, totalizando mais de 13mil atletas participantes.

Formação de Árbitros

Pouco mais de 200 pessoas, incluindo os gramados e as quadras, vão passar por formação para atuar em áreas de arbitragem no Recife Bom de Bola.



O período de instrução para as funções no campo vão de 4 de abril a 31 de julho, já para as quadras, é de 5 de abril a 3 de maio.



Aptos, as atuações vão se dar nas funções de árbitro, delegado, assistente de arbitragem e quarto árbitro. O curso será ministrado com foco nas regras do futebol e explanações teóricas, com debates, palestras e aulas práticas.

