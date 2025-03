A- A+

esportes Recife Bom de Bola: abertas inscrições para temporada 2025 no campo, com duas categorias novas Na edição de 2024, o campeonato reuniu 16.290 atletas de 543 times, com 1.210 jogos realizados e 3.383 gols marcados

O Recife Bom de Bola, campeonato de várzea realizado na capital pernambucana, abriu inscrições para a temporada 2025, agora para a modalidade de futebol de campo. Realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, o Recife Bom de Bola Futebol está programado para ocorrer entre os meses de agosto e dezembro.

Neste ano, a competição contará com duas novas categorias: sub-09 e sessentão. Além dessas, há ainda o aberto masculino, aberto feminino, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 e veterano. O Recife Bom de Bola Futebol está programado para ocorrer entre os meses de agosto e dezembro.

As equipes interessadas têm até o dia 1° de junho para se inscrever na plataforma oficial do Recife Bom de Bola. Informações adicionais, como idades permitidas em cada categoria e demais critérios de participação também podem ser encontrados no regulamento geral do campeonato, disponível no mesmo endereço eletrônico.

Recife Bom de Bola abre inscrições para temporada 2025. - Foto: Maurício Ferry/PCR

Inscrições do futsal

As inscrições para o futsal seguem abertas até o dia 17 de abril na plataforma oficial. No salão, o torneio será disputado nas categorias futsal aberto masculino, futsal sub-15 masculino, futsal aberto feminino, futsal sub-14 feminino, além da transmasculine - novidade neste ano.

Na edição de 2024, o Recife Bom de Bola reuniu 16.290 atletas de 543 times, com 1.210 jogos realizados e 3.383 gols marcados. Nas quadras, o futsal reuniu 3.275 atletas, divididos por 183 equipes. Ao todo, 2.572 gols foram marcados durante a competição, que teve 383 jogos.



