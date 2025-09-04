A- A+

Atletismo Recife sedia Campeonato Brasileiro Interclubes de Atletismo Sub-20 No total, mais de 700 atletas de 132 clubes e 22 estados do Brasil, mais o Distrito Federal, vão participar do torneio no Santos Dumont, em Boa Viagem; entrada para o público é gratuita

A cidade do Recife vai sediar, desta sexta-feira (5) até domingo (7), o Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa de Atletismo Sub-20.



As disputas esportivas vão acontecer na pista do Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana, com entrada gratuita e transmissão da TV Atletismo Brasil.

No total, a competição recebeu inscrição de 738 atletas (284 feminino e 454 masculino) de 132 clubes e 22 estados do Brasil, mais o Distrito Federal.

Representantes locais

Pernambuco terá duas equipes com uma grande quantidade de atletas participando do torneio nacional. A APA-Petrolina conta com 20 jovens e o Sport tem 16 representantes.

Outros times do Nordeste chegam com força para a disputa. A Associação de Atletismo Jaguaretamense (25 atletas), do Ceará; a Associação Desportiva Pé de Asa (19), do Maranhão; e a Associação Desportiva Cerro Corá, do Rio Grande do Norte (11).



Os dois melhores atletas da competição em 2024 também estão inscritos no Brasileiro deste ano: Hakelly Souza Maximiano da Silva (Macaé-RJ), campeã dos 100 m e dos 200 m, e Victor Elias Chaves dos Santos (Orcampi-SP), ouro nos 400 m e nos 400 m com barreiras, além de bronze com o 4x100 m.

O Brasileiro Interclubes Sub-20 tem organização da CBAt e será realizado em parceria com o Governo de Pernambuco e o apoio da Federação Pernambucana de Atletismo (FEPA).

A parceria da CBAt com o Governo de Pernambuco tem levado o atletismo ao Nordeste com as competições do calendário nacional, como o Campeonato Brasileiro Sub-16 (2023), na Universidade Federal de Pernambuco, e internacional, como o Campeonato Sul-Americano de Marcha Atlética, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (2024).

De acordo com a secretária de esportes de Pernambuco, Ivete Lacerda, o estado tem se consolidado o como referência na recepção de grandes eventos do atletismo, fortalecendo o calendário nacional e internacional da modalidade no Nordeste.

"Com a presença da nova geração de atletas de todo o país, reafirmamos o compromisso do Governo de Pernambuco em oferecer estrutura, visibilidade e condições para que o esporte continue transformando vidas”, afirmou.

Campeões do ano passado

Em 2024, o Praia Clube-Exército-Futel, de Minas Gerais, foi campeão (267 pontos) geral e feminino (148 pontos) e o segundo no masculino (124 pontos).

A equipe de Uberlândia estará na disputa do Recife com força máxima. Dos 30 atletas da delegação, vários deles foram aos Jogos Pan-Americanos Júnior, realizados em Assunção, em agosto.

O segundo colocado na classificação geral foi o IPEC Londrina FEL, do Paraná, que também terá uma equipe grande e competitiva em Pernambuco (20 atletas), bem como o terceiro na classificação geral de 2024, a AD Centro Olímpico, de São Paulo (26).

Outras equipes fortes serão a Orcampi (22 atletas) e o Sesi (16), de São Paulo, o CASO, do Distrito Federal (17) e a Fundação de Esportes de Campo Mourão (19), do Paraná.

Com informações de assessoria

Veja também