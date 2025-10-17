A- A+

Skate Recife sedia competição de paraskate neste sábado (18) Evento ocorre no Skatepark da Rua da Aurora, no Bairro de Santo Amaro, área central da capital pernambucana, e contará com diversas atividades para o público

A cidade do Recife será palco da terceira edição do ParaskateTour neste sábado (18). A competição ocorre no Skatepark da Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro, área central da capital pernambucana, e contará com uma programação que vai das 9h até 18h.

Voltado para pessoas com deficiência, o campeonato ocorre pela primeira vez na Região Nordeste e contará com a presença de competidores de todo o Brasil, incluindo nomes de peso do paraskate no cenário mundial, como Vini Sardi, Italo Romano e Tony Alves.

Vini Sardi, aliás, é o presidente da Associaçao Brasileira Paraskate (ABPSK), idealizador do Paraskate Tour, medalhista de ouro no XGames 2019 e atual campeão brasileiro na modalidade Park. Ele destacou a realização da competição pela primeira vez no Recife e a importância do evento.

“É a realização de um sonho ter o Paraskate Tour pela primeira vez fora de São Paulo, agora no Nordeste. Essa região tem um número significativo de pessoas com deficiência e a nossa etapa de Recife será um verdadeiro show de Paraskate. Mais do que uma competição, queremos gerar inclusão, representatividade e mostrar que tudo é possível, essa é a nossa principal missão com o Paraskate Tour,” destacou.

Além da competição, haverá clínicas e workshops com profissionais experientes, exposições e atividades interativas, permitindo que os presentes vivenciem de perto a modalidade com o apoio de instrutores especializados.

O prefeito do Recife, João Campos destacou a realização do evento como um marco para a capital pernambucana.

“No dia 18 de outubro, a nossa querida Rua da Aurora será palco da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Paraskate. Este é um campeonato inédito no Nordeste, um marco para a nossa cidade, que mais uma vez se confirma como a capital do esporte e da inclusão”, afirmou.

O Paraskate Tour também foi valorizado pelo presidente da Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk), Eduardo Dias.

“O Paraskate Tour é de extrema importância para o skate brasileiro e o desenvolvimento da nossa cena, pois mostra que o skate é para todos. Os paraskatistas brasileiros, que estão entre os melhores do mundo, impactam crianças e jovens, com ou sem algum tipo de deficiência, comprovando que as barreiras podem ser superadas”, ressaltou.

O Paraskate Tour Recife 2025 é realizado com o apoio da Secretaria Nacional de Paradesporto (SNPAR) e da Secretaria de Esportes da Cidade do Recife, organizado pela ABPSK e homologado pela CBSK.

Os três primeiros colocados da competição serão premiados com troféus.

Confira a programação

9h- Abertura do evento (com autoridades da cidade e apresentação do Maracatu do Recife)

10h- Paraskate Talk

11h30- Clínicas com os projetos e presentes (andando com paraskate)

13h- Intervalo

14h- Bateria paraskate (semifinal)

15h- Bateria paraskate (final)

16h- Best Tricks

17h30- Divulgação dos ganhadores (pódio)

18h- Encerrametno

Com informações da assessoria





Veja também