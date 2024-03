Recife e Mackenzie fazem duelo de líderes da Superliga B 2024; saiba onde assistir

A- A+

Recife Vôlei e Mackenzie disputam, nesta sexta-feira (08), a partida mais esperada da primeira fase da Superliga B 2024. O time mineiro lidera a competição com 24 pontos. Já o recifense está na vice-liderança, com 20. Os dois chegam para o duelo em alta no nacional. O confronto acontece a partir das 18h45, com transmissão ao vivo do Canal Olímpico, no Youtube .

As mineiras estão invictas com oito vitórias em oito jogos. Já o time do Recife só perdeu dois jogos até o momento, por três sets a dois, longe do Geraldão. O time da capitã Fabíola já está a quatro jogos sem saber o que é perder e chega forte para tentar acabar com esse tabu no ginásio Mackenzie Esporte Clube.

Uma vitória nesta sexta-feira pode deixar o Recife Vôlei a um ponto da liderança, com chances de fechar a primeira fase da competição na primeira colocação, o que daria à equipe o poder de decidir o segundo e terceiro jogos, se necessário, no Geraldão. Caso não consiga vencer o Mackenzie, o time do técnico Adalberto Nóbrega continuará na segunda colocação pois o terceiro colocado, o Tijuca, está com 16 pontos, quatro a menos que o Recife.

“Com certeza será o jogo mais difícil que teremos nesta primeira fase da Superliga B. O Mackenzie já mostrou que é o clube a ser batido na competição, com oito vitórias em oito jogos. O time só perdeu dois sets até o momento. Mas todo tabu é para ser quebrado e espero que seja por nós, nesta sexta”, afirmou o treinador do Recife Vôlei, Adalberto Nóbrega.

Para o jogo, o comandante poderá contar com todas as suas jogadoras. Ele ainda não confirmou quem vai entrar de frente. Isso porque Carol e Neneca entraram muito bem no último jogo e entraram na briga direta pela titularidade. Apesar disso, a ponteira Aline e a oposta Karine permanecem prestigiadas. Até porque são as duas maiores pontuadoras do time na competição. “No nosso time, todas são titulares e têm condições de jogar. Estudamos bastante o Mackenzie e vamos colocar em quadra quem melhor se adapta à nossa proposta para o confronto”, despistou Adalberto.

O jogo entre Recife Vôlei e Mackenzie será transmitido ao vivo pelo Canal Olímpico, no Youtube.

