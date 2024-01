Recife e Natal fazem clássico nordestino na Superliga B

A- A+

Sexta-feira (26), o Ginásio Geraldão será o local da disputa do clássico nordestino da Superliga B 2024, entre Recife Vôlei e Vôlei Natal, que se enfrentam às 20h, em busca da segunda vitória na competição. A equipe recifense vai contar com o reforço da sua torcida, que fez toda a diferença na primeira rodada do Nacional, quando o time venceu o Sorocaba por três sets a um. Já as natalenses vão em busca da primeira vitória fora de casa. Os ingressos já estão à venda no site com o preço de R$ 1 (bilhete social) a R$ 30. O número de bilhetes é limitado.

Além da disputa regional, uma vitória é extremamente importante para as duas equipes na tabela de classificação. O Recife Vôlei está com quatro pontos, na quinta posição, a apenas um ponto do terceiro e do quarto colocado, o Irati e o Curitiba, respectivamente. Já o Natal vem logo em seguida, em sexto, com três pontos.

“Este é um jogo o qual vamos com tudo em busca da vitória. Estamos em uma semana bastante intensa de treinos para enfrentarmos uma equipe muito forte, que demonstrou isso na vitória contra o São Carlos. Por isso é extremamente importante contarmos com o Geraldão completamente lotado para juntos conquistarmos a vitória”, afirmou o técnico Adalberto Nóbrega.

Para enfrentar o Vôlei Natal, o treinador do Recife Vôlei não deve mudar muito a equipe. Após estudar em detalhes, junto com toda a comissão técnica, o que poderia ser corrigido após a derrota para o Tijuca, na última sexta, ele focou os trabalhos da semana no incremento do desempenho do time em quadra. “Desde o início, temos dito que a Superliga B será uma das mais disputadas da história. Não existe jogo fácil e simples. Todos são muito complicados e exigirão bastante das atletas e da comissão técnica”, finalizou.

INGRESSOS

Os ingressos para o jogo desta sexta-feira estão à venda no site www.ticketsimples.com. Existem seis tipos de bilhetes, que vão desde o social, que custa apenas R$ 1 mais um quilo de alimento, até o anel inferior, que sai por R$ 30, a inteira (conferir todos os valores abaixo). Para quem quiser garantir a entrada em todos os confrontos da primeira fase, existe o Passaporte Torcedor, que custa apenas R$ 110.

Confira os valores:

Passaporte: R$ 99,99 (preço único que dá direito a ingresso para todos os jogos da primeira fase da Superliga B)

Anel inferior: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Anel superior: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Social: R$ 1 + 1kg de alimento.

