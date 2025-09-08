A- A+

ESPORTES Recife encerra Brasileiro de Ginástica com público recorde e 13 toneladas de alimentos arrecadados Os alimentos doados foram encaminhados ao Banco de Alimentos do Recife, equipamento que beneficia 33 entidades sociais e 18 cozinhas solidárias

O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística encerrou a passagem pelo Recife com recordes de público e de arrecadação de alimentos. Apenas no último dia de competição, no domingo (7), um público rotativo de 15 mil pessoas passou pelo Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães para prestigiar o evento.

Ao longo do torneio, que teve entrada solidária, foram doadas 13 toneladas de alimentos não perecíveis, destinados ao Banco de Alimentos da cidade.







A iniciativa é da Prefeitura do Recife, por meio das secretarias de Esportes e de Assistência Social e Combate à Fome, em parceria com a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

Os alimentos doados foram encaminhados ao Banco de Alimentos do Recife, equipamento da Prefeitura que beneficia 33 entidades sociais e 18 cozinhas solidárias.

Competição

A competição consagrou os campeões brasileiros nas categorias infantil e adulta, com destaque para a recifense Maria Carolina Farias, da academia Bello Salto, que conquistou uma medalha inédita de prata para a ginástica pernambucana. A prata da casa foi a segunda melhor atleta na disputa da trave, na categoria infantil.

Nas finais da categoria adulta, os destaques ficaram para as medalhistas olímpicas Flávia Saraiva (ouro na trave), Júlia Soares (bronze na trave e ouro no solo) e Lorrane Oliveira (prata nas paralelas assimétricas).



No individual geral, Caio Souza sagrou-se hexacampeão do masculino, enquanto Sofia Weisberg venceu no feminino pela primeira vez.

Organizado pela CBG, o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística reuniu mais de 200 atletas de todo o país. Para o secretário de esportes, Eriberto Filho, sediar um evento desta magnitude reforça a veia esportiva da cidade e o compromisso com a promoção do esporte.

Banco de alimentos

Somente em 2025, já foram arrecadadas mais de 36 toneladas de alimentos, o que representa o atendimento a mais de 27 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social e alimentar no município.





Ao todo, 13 toneladas de alimentos não perecíveis foram doados durante o evento; a comida foi destinada ao Banco de alimentos da cidade. Foto: Maurício Ferry/PCR

As doações podem incluir alimentos perecíveis e não perecíveis. As entregas podem ser feitas diretamente na sede do Banco, e em casos de grandes quantidades, a equipe realiza a coleta no local.



O contato pode ser feito pelo telefone (81) 3303-3317, pelo Whatsapp (81) 99488-6856 ou pelo e-mail: [email protected].



Com informações da assessoria.*

