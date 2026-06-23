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FALTA UM ANO Recife entra na contagem regressiva para Copa do Mundo Feminina de 2027 Capital pernambucana promove ações de divulgação durante o São João e se prepara para receber jogos do Mundial na Arena de Pernambuco

Falta um ano para o início da Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027 e o Recife já começou a se mobilizar para o evento.

Escolhida como uma das oito sedes da competição, a capital pernambucana marca nesta terça-feira (24) os 365 dias que antecedem a abertura do torneio, que será realizado entre 24 de junho e 25 de julho de 2027 e reunirá 32 seleções.

Para celebrar a data, a cidade contará com ações de divulgação voltadas ao público durante a programação do São João. A capivara Méry Cristina, personagem conhecida dos recifenses, aparecerá caracterizada como jogadora da seleção brasileira no Arraial da Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, a partir do meio-dia.

Além disso, monumentos e equipamentos públicos, como a Ponte Paulo Guerra, conhecida como Ponte Estaiada, receberão iluminação nas cores verde e amarela.

Mensagens sobre a realização da Copa também serão exibidas nos polos juninos da cidade ao longo da programação festiva.

Os jogos do Mundial Feminino serão disputados na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. O estádio já sediou cinco jogos da Copa do Mundo Masculina de 2014. Mais recentemente, em 2024, o equipamento recebeu um amistoso da Seleção Brasileira Feminina contra a Jamaica.

O prefeito do Recife, Victor Marques, comentou sobre como a escolha da capital pernambucana reforça a importância da cidade para o cenário nacional.

“O Recife dispõe de uma malha hoteleira robusta, uma cadeia de serviços e hospitalidade consistente e a cidade também é um dos maiores e mais importantes hubs aeroportuários do país. Tudo isso faz com que o Recife seja fundamental para o sucesso da competição”, exaltou.

Além do Recife, foram escolhidas como cidades-sede da Copa Feminina Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

A definição ocorreu após visitas técnicas realizadas por especialistas da Fifa, que avaliaram critérios como infraestrutura esportiva, rede hoteleira, mobilidade urbana, conectividade aérea e experiência na realização de grandes eventos.

O Brasil foi confirmado como sede da competição em maio de 2024, quando venceu a candidatura conjunta formada por Alemanha, Bélgica e Holanda. Esta será a décima edição da Copa do Mundo Feminina e a primeira disputada na América do Sul. Como país anfitrião, o Brasil já possui vaga garantida no torneio.

A expectativa é que a competição impulsione o fluxo turístico e a movimentação econômica nas cidades-sede. Segundo dados do setor, o Recife conta atualmente com 92 meios de hospedagem, entre hotéis, pousadas, hostels e outros empreendimentos, que somam mais de 14 mil leitos.

A cidade também dispõe de ligações aéreas para dezenas de destinos nacionais e internacionais, consolidando-se como um dos principais centros de conexão do Nordeste.

Com a contagem regressiva iniciada, a capital pernambucana entra oficialmente no clima da Copa do Mundo Feminina e passa a se preparar para receber delegações, torcedores e visitantes de diferentes partes do mundo em 2027.

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