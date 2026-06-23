Recife entra na contagem regressiva para Copa do Mundo Feminina de 2027
Capital pernambucana promove ações de divulgação durante o São João e se prepara para receber jogos do Mundial na Arena de Pernambuco
Falta um ano para o início da Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027 e o Recife já começou a se mobilizar para o evento.
Escolhida como uma das oito sedes da competição, a capital pernambucana marca nesta terça-feira (24) os 365 dias que antecedem a abertura do torneio, que será realizado entre 24 de junho e 25 de julho de 2027 e reunirá 32 seleções.
Para celebrar a data, a cidade contará com ações de divulgação voltadas ao público durante a programação do São João. A capivara Méry Cristina, personagem conhecida dos recifenses, aparecerá caracterizada como jogadora da seleção brasileira no Arraial da Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, a partir do meio-dia.
Além disso, monumentos e equipamentos públicos, como a Ponte Paulo Guerra, conhecida como Ponte Estaiada, receberão iluminação nas cores verde e amarela.
Mensagens sobre a realização da Copa também serão exibidas nos polos juninos da cidade ao longo da programação festiva.
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Os jogos do Mundial Feminino serão disputados na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. O estádio já sediou cinco jogos da Copa do Mundo Masculina de 2014. Mais recentemente, em 2024, o equipamento recebeu um amistoso da Seleção Brasileira Feminina contra a Jamaica.
O prefeito do Recife, Victor Marques, comentou sobre como a escolha da capital pernambucana reforça a importância da cidade para o cenário nacional.
“O Recife dispõe de uma malha hoteleira robusta, uma cadeia de serviços e hospitalidade consistente e a cidade também é um dos maiores e mais importantes hubs aeroportuários do país. Tudo isso faz com que o Recife seja fundamental para o sucesso da competição”, exaltou.
Além do Recife, foram escolhidas como cidades-sede da Copa Feminina Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
A definição ocorreu após visitas técnicas realizadas por especialistas da Fifa, que avaliaram critérios como infraestrutura esportiva, rede hoteleira, mobilidade urbana, conectividade aérea e experiência na realização de grandes eventos.
O Brasil foi confirmado como sede da competição em maio de 2024, quando venceu a candidatura conjunta formada por Alemanha, Bélgica e Holanda. Esta será a décima edição da Copa do Mundo Feminina e a primeira disputada na América do Sul. Como país anfitrião, o Brasil já possui vaga garantida no torneio.
A expectativa é que a competição impulsione o fluxo turístico e a movimentação econômica nas cidades-sede. Segundo dados do setor, o Recife conta atualmente com 92 meios de hospedagem, entre hotéis, pousadas, hostels e outros empreendimentos, que somam mais de 14 mil leitos.
A cidade também dispõe de ligações aéreas para dezenas de destinos nacionais e internacionais, consolidando-se como um dos principais centros de conexão do Nordeste.
Com a contagem regressiva iniciada, a capital pernambucana entra oficialmente no clima da Copa do Mundo Feminina e passa a se preparar para receber delegações, torcedores e visitantes de diferentes partes do mundo em 2027.