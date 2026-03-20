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PRÉ-ESTREIA Recife exibe a primeira sessão do filme "Zico, o samurai de Quintino" Documentário sobre Zico, o eterno camisa 10 do Flamengo e da Seleção Brasileira, terá lançamento oficial para 30 de abril

O cinema do Shopping RioMar recebe, nesta sexta-feira (20), a pré-estreia do documentário “Zico, o Samurai de Quintino”, do diretor João Wainer.

Presente no tapete vermelho, o eterno camisa 10 do Flamengo e da Seleção Brasileira falou do sentimento de ter essa homenagem em vida e reflete que um dos seus maiores legados vão muito além do futebol, foram os bons exemplos deixados dentro e fora de campo.

“Tenho uma gratidão muito grande por ter chegado a esse ponto, não é fácil, mas tudo vem em função da história que você realiza, em todos os sentidos. Não é só sobre ser jogador, eu acho que fiz outras coisas e deixei mensagens, procurei ser um cara que honrou a profissão que escolheu”, analisou o legado deixado.

Com data de lançamento oficial para 30 de abril de 2026, o documentário estará em breve nas telas dos cinemas brasileiros. Recife foi a cidade escolhida para a exibição da primeira sessão do filme.

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