Recife Expo Center recebe edição da Confut Nordeste 2025

Evento acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de dezembro, conectando profissionais, clubes, federações, marcas, startups e empresas da indústria do futebol

Encontro acontecerá no Recife Expo Center, no centro da capitalEncontro acontecerá no Recife Expo Center, no centro da capital - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Reconhecida como a maior plataforma de negócios do futebol da América Latina, conectando profissionais, clubes, federações, marcas, startups e empresas da indústria do futebol, a Confut Nordeste 2025 aporta em Pernambuco. O evento acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de dezembro, no Recife Expo Center, no bairro de São José, área central da capital.

A programação contará com dois palcos de conteúdo simultâneos, além de um palco 360º para experiências imersivas e uma ampla Feira de Negócios com diversos stands de empresas do segmento. 

Os participantes também terão acesso a salas de reuniões exclusivas, com Workshops Confut. O evento contará com a presença de mais de 150 speakers, entre os principais nomes e players do futebol nacional, para debater tendências, desafios e oportunidades de um setor em constante transformação.

 

