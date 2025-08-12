A- A+

Artes marciais Recife Fight Kids: evento de artes marciais infantil começa nesta quarta (13) Evento integra a programação do Recife Fashion Kids, no Centro de Convenções de Pernambuco

O Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, recebe, a partir desta quarta-feira (13), o Recife Fight Kids, considerado o maior evento de artes marciais infantil do Brasil.

O evento celebra a prática esportiva com lutas infantis que reúnem modalidades como Taekwondo, Judô, Karatê, Jiu-Jitsu, Kickboxing e Muaythai, além de apresentações únicas de Sambo e Capoeira e aulas experimentais.

“Nosso objetivo é despertar a paixão por esses esportes de forma que a criança encontre a arte marcial certa para ela, contribuindo para o aumento de novos praticantes no futuro”, destacou o coordenador do evento, Jefferson de Lima (Mestre Trinca), que atua em federações nacionais e internacionais de lutas.

Além disso, as federações parceiras do evento assistirão oas combates para identificar potenciais talentos que possam brilhar no cenário esportivo no futuro.

“As crianças que começam desde cedo têm maiores chances de consolidar uma carreira atlética. Em contrapartida, sem disciplina e hierarquia, é muito difícil alcançar grandes resultados”, pontuou Jefferson.

O evento é aberto ao público e segue até o dia 17 de agosto. O Recife Fight Kids acontece dentro do Recife Fashion Kids, das 14h às 22h.

Confira a programação

Quarta-feira (13)

14h às 22h - Campeonato de Taekwondo da Federação de Pernambuco

16h - Homenagem a Todo Duro

Quinta-feira (14)

14h às 22h - Fest Kids FPMA karatê-Dô

18h às 19h - Apresentação de Sambo

Sexta-feira (15)

14h às 22h - Copa karatê Fight kids

Sábado (16)

14h às 22h - Campeonato da liga Pernambucana de judô

Domingo (17)

16h - Apresentação de Capoeira e Maculelê

14h às 18h - Campeonato de Jiu-jitsu

18h às 22h - Pernambucano Amador de Muaythai

14h às 18h - Boxe Amador kids (Ringue)

18h às 22h - Open GKO de Kickboxing

Com informações da assessoria

