Recife ganha espaço para prática de tênis e beach tennis na Ilha do Retiro

O Recife ganhou uma nova e completa opção para a prática do tênis e beach tennis, o Nacional Tênis Clube, espaço de lazer e prática esportiva. São quatro quadras de tênis, sendo uma delas com medidas oficiais, e todas com sistema de vídeo no qual o usuário pode resgatar e compartilhar aquela grande jogada realizada na partida.

Também estão disponíveis ao público cinco quadras de beach tennis, igualmente equipadas com o sistema de gravação e compartilhamento de vídeos. Todos os espaços disponíveis para a prática do esporte possuem infraestrutura coberta, para escapar dos inconvenientes das chuvas.

O complexo Clube Nacional, que funciona em área arrendada na sede do Sport Club do Recife, oferece também escola de tênis, beach tennis e escolinha infantil para a formação dos atletas do futuro.

O espaço dispõe ainda de serviços agregados, como loja de materiais esportivos, espaço kids, loja Naturemix, restaurante Home Pizza, além de uma clínica de fisioterapia para os associados.

O Nacional Tênis Clube já está em fase de funcionamento pleno, com reservas de quadras disponíveis e aulas de tênis e beach tênis com inscrições abertas para novos alunos.

Whatsapp para contato: 81 98816-0049.

