Recife ganha primeiro campo society 1x1 público

O primeiro campo society público do Recife está inaugurado. Os entusiastas do futebol um contra um ganharam um espaço totalmente novo para a prática, no Ibura, na noite desta sexta-feira (20). A Arena 1x1 abrange, além da grama sintética, conta com alambrados e iluminação e mede 18,90m x 12,60m. O projeto é da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes e o prefeito do Recife, João Campos, fez a entrega do espaço.

“Estamos inaugurando hoje a primeira Arena 1x1 de grama sintética na nossa cidade, aqui na UR-2, Ibura. O melhor não é saber que estamos inaugurando essa daqui, mas que essa é a primeira de muitas. Uma alegria grande poder fazer essa intervenção. A obra daqui, além da grama sintética, ganhou revitalização do espaço, alambrados e iluminação. Quero agradecer ao secretário de Esportes, Rodrigo Coutinho, por tocar a obra, e ao deputado federal Augusto Coutinho, que destinou emenda. Vamos fazer muitas outras dessas no Recife. Esse é o modelo 1x1, que aqui está tendo campeonato agora, mas teremos outros campos maiores para outras modalidades. Importante valorizar o esporte, dar oportunidade para os jovens e incentivar a prática de atividade física. Tudo isso é o que a gente espera de uma cidade que cuida das pessoas”, declarou o prefeito João Campos.

A modalidade, historicamente popular nas ruas brasileiras, prioriza a habilidade individual do atleta. A composição envolve um goleiro e um jogador de linha em cada equipe. Embora exija desenvoltura física dos praticantes, que precisam defender e atacar em curtos espaços, pessoas de quaisquer idades podem participar. Pelas características naturais da categoria, o poder de drible de cada time é o principal atrativo dos embates.

“É uma ação extremamente valiosa, dando a oportunidade de várias crianças, jovens e adultos praticarem exercícios físicos, tudo de forma gratuita. Isso é muito importante para a comunidade ter esse acesso mais qualificado à prática esportiva", afirmou o secretário de Esportes do Recife, Rodrigo Coutinho. "Cabe salientar que o Geraldão já foi palco de um Desafio 1x1”, rememora.

A antiga praça do Lixão agora é um ambiente de vida e saúde, com ambiente para esportes. Para a estreia do campo, foi organizado, pelos moradores da comunidade, um torneio de 1x1, com o apoio da Secretaria de Esportes. O professor Marcelo Barbosa concentrou 40 crianças, de 2 a 14 anos, para estrear o novo espaço. Uma das crianças que abrilhantou a Arena 1x1 foi Lorena Ribeiro, 11 anos.

“Eu jogo desde os 9 anos e o futebol é a minha vida”, relatou a menina, que conforme o tio, Rian Ribeiro, 20 anos, estuda em escola particular com bolsa-atleta. Já a dona de casa Raynara Eduarda, 28 anos, mora ao lado da nova arena e comemora o fato do filho, Rian Gabriel, 8 anos, poder jogar em um local bom e iluminado. “Aqui está outra coisa. As crianças podem interagir mais, brincar e se exercitar”, comemorou.

