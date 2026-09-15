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Esportes Recife inicia 18ª edição dos Jogos da Pessoa Idosa Com o tema "Tecnologia e experiência: juntos no jogo da vida", atividades propõem uma semana de integração para o público 60+

A Prefeitura do Recife deu início, nesta terça-feira (15), à 18ª edição dos Jogos da Pessoa Idosa. A programação reúne 1.090 participantes, com idades entre 60 e 100 anos, integrantes de 31 equipes. A abertura aconteceu no Círculo Militar do Recife, no bairro da Boa Vista, com a presença do prefeito Victor Marques.

Com o tema “Tecnologia e experiência: juntos no jogo da vida”, o evento é promovido pelas secretarias municipais de Esportes e de Direitos Humanos e Juventude e reúne atividades esportivas, culturais e de lazer voltadas ao público 60+.

“Fiz questão de prestigiar esse grande evento, esse momento que representa diversas políticas públicas que a Prefeitura faz, proporcionando movimento para a cidade, mais saúde e, principalmente, mais alegria. Os Jogos da Pessoa Idosa é um incentivo incrível da nossa cidade e que representa a importância de investir em atividades para a nossa população 60+", falou o prefeito Victor Marques.

"Eu estou muito feliz porque eu tenho certeza de que esse é um projeto eficaz e bom para a nossa população. O nosso trabalho é fazer com que o Recife cresça em políticas públicas e seja melhor a cada dia”, prosseguiu.

A programação segue até o dia 22. Nesta quarta-feira (16), o Teatro do Parque recebe a Mostra Artístico-Cultural. Já nos dias 17 e 18, o Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) será palco das disputas esportivas. Ao todo, serão 10 modalidades: vôlei, basquete, handebol, futsal, hóquei, golfe, arco, estafeta, dominó e dama.

O encerramento será realizado no Clube das Pás, em Campo Grande, com entrega de medalhas e troféus aos participantes. Os cinco primeiros colocados também receberão placas de reconhecimento.

Segundo o secretário de Esportes do Recife, Eduardo Mota, esta é a maior edição do evento já realizada na cidade.

“Esse é o maior Jogos da Pessoa Idosa da história do Recife, no qual 1.090 idosos vão poder desfrutar das atividades, trazendo qualidade de vida e fazendo com que toda a saúde seja pensada na longevidade dos idosos da cidade do Recife. A Secretaria de Esportes se juntou à Secretaria de Direitos Humanos para fortalecer esse evento e promover também apresentações culturais e temáticas voltadas ao público idoso, finalizando na próxima semana com uma linda festa de encerramento”, afirmou.

A Secretaria de Direitos Humanos e Juventude mobilizou grupos de convivência de pessoas com 60 anos ou mais para participar da programação. Também integram as atividades usuários do Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira.

Para o secretário Marco Aurélio Filho, a iniciativa amplia a participação da população idosa nos espaços da cidade.

“É muito importante a gente trazer essa geração 60+ para pertencer a todos os espaços e esses Jogos da Pessoa Idosa é muito significativo porque a gente observa a vitalidade, a força e a alegria num momento como esse, que vai para além de uma prática esportiva”, destacou.

Participante dos Jogos há mais de uma década, Severina da Cruz, de 76 anos, afirma que o projeto mudou sua relação com o envelhecimento.

“Aqui eu ganhei uma nova vida, rejuvenesci. Com 65 anos, eu parecia ter 80, aí as agentes de saúde me chamaram e hoje eu estou transformada. Meu marido e meus filhos chegam a se admirar, porque agora eu vivo, antes não”, contou.

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