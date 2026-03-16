A- A+

Cidadania Recife inicia projeto para pessoas em situação de rua com aulas de futebol, funcional e queimado Aulas ocorrerão no Gramadão do Campo do Onze, em Santo Amaro, todas as terças-feira

A Prefeitura do Recife inicia, nesta terça-feira (17), um projeto esportivo com aulas de futebol, queimado e funcional para usuários do Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP). A iniciativa surge da parceria entre a Secretaria de Esportes e de Assistência Social e Combate à Fome, possibilitando que pessoas em situação de rua tenham acesso à prática esportiva supervisionada, além dos serviços sociais já ofertados nos equipamentos de acolhimento da cidade.

As aulas serão realizadas todas as terças, no Gramadão do Campo do Onze, em Santo Amaro. Das 9h30 até às 11h, os participantes terão treinamento dos fundamentos técnicos e táticos do futebol, regras do jogo e outros aspectos da modalidade.

Também haverá sessões de treino funcional e turmas de queimado, atendendo ao pedido dos participantes. Todas as atividades serão supervisionadas por profissionais de educação física da Secretaria de Esportes.

Para o secretário de Esportes do Recife, Eriberto Filho, a iniciativa reforça a atuação da gestão municipal na ampliação do acesso ao esporte.

“Com esse novo projeto, a Prefeitura do Recife reafirma o compromisso de implementar políticas públicas voltadas à promoção da prática esportiva e da atividade física para todos. Além do trabalho dos profissionais de educação física da Secretaria, o local das atividades também recebeu investimentos da gestão municipal, incluindo a requalificação completa do campo por meio do Gramadão. Trata-se de uma ação integrada, com diferentes frentes voltadas ao incentivo ao esporte e à promoção do bem-estar social”, destacou.

Para a secretária de Assistência Social e Combate à Fome do Recife, Edivania Arcanjo, a iniciativa representa mais uma estratégia de promoção da qualidade de vida e de apoio à superação da situação de rua.

“O esporte tem um papel muito importante na vida das pessoas em situação de rua, e essa parceria vem para somar às ações da rede socioassistencial do Recife, contribuindo não apenas para a saúde física e mental, mas também para a autoestima, a convivência e o fortalecimento de vínculos. É uma atividade que pode abrir caminhos para novos projetos de vida e para a reinserção social das pessoas acompanhadas pela nossa rede”, afirmou.

Com informações da assessoria

Veja também